В субботу, 20 марта, «Борнмут» на своем поле примет «Саутгемптон» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Виталити», начнется в 15:15 по московскому времени. «Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» преодолел три этапа в этом кубковом турнире. На предыдущих стадиях он на своем поле поочередно разобрался с «Олдхэм Атлетик» (4:1), «Кроули Таун» (2:1) и в гостях «Бернли» (2:0).

«Борнмут» после 37 сыгранных туров находится на седьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая на два пункта от зоны плей-офф (шестая строка).

В прошлом туре Чемпионшипа «вишни» на своей арене разгромили «Суонси» со счетом 3:0, что стало первой за три матча победой.

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Перед этим они в рамках первенства сыграли вничью на выезде с «Престоном» (1:1), после чего дома потерпели поражение от «Барнсли» (2:3).

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» также прошел три стадии Кубка Англии. Ранее ему удалось обыграть дома «Шрусбери Таун» (2:0), «Арсенал» (1:0) и «Вулверхэмптон» (2:0).

«Саутгемптон» с 33 набранными баллами разместился на 14 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись на семь пунктов от зоны вылета.

«Святые» за последние 12 встреч в рамках первенства смогли добыть только одну победу, обыграв 6 марта на выезде безнадежного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» на его поле со счетом 2:0.

Также в этот период «красно-белые» раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Одно из фиаско состоялась несколько дней тому назад от «Брайтона» в гостях (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья в основное время — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.