В матче 28 тура итальянской Серии А «Парма» будет принимать «Дженоа» на стадионе «Эннио Тардини». Игра состоится 19 марта в 22:45 по мск. «Парма» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

«Парма» пока не может похвастаться успехами и покинуть зону вылета, однако в прошлом туре команда смогла одержать одну из немногочисленных побед в сезоне, обыграв «Рому» (2:0).

«Крестоносцы» идут на предпоследней позиции в турнирной таблице Серии А. У них 19 очков на счету после трех побед и десяти ничейных исходов.

В принципе «Парма» показывала не такие уж и плохие результаты в последних матчах как для аутсайдера. Кроме победы у «Желто-синих» была ничья с «Фиорентиной» (3:3), «Специей» (2:2) и «Удинезе» (2:2).

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Единственное поражение в этом месяце коллектив потерпел в матче с «Интером», уступив со счетом 1:2.

«Дженоа»

«Дженоа» после неплохого отрезка снова стала проигрывать, но от зоны вылета команда все же оторвалась, причем на 6 очков. Сейчас у нее 28 пунктов (14 место).

В пяти последних турах гости не побеждали. Они проиграли 2 матча и в трез сыграли вничью. «Красно-синие» добыли очко в игре с «Вероной» (2:2), сыграли вничью с «Сампдорией» (1:1) и «Удинезе» (1:1).

«Интеру» «Удинезе» проиграл с разгромным счетом 0:3. Также было поражение от «Ромы» со счетом 0:1.

В списке травмированных игроков у «Дженоа» только Лука Пеллегрини.

Прогноз и ставка

По котировкам «Парма» фаворит — 2.40 против 3.35. На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.10.

«Парма» в прошлом туре обыграла «Рому». «Дженоа» проиграла два из пяти последних матчей, но это были встречи с лидерами турнирной таблицы. Вполне возможно, что нас ждет равная игра.

Три последних матча «Дженоа» заканчивались с тоталом меньше 2.5. Матч «Пармы» с «Ромой» тоже не назовешь результативным. Мы ставим на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.69.