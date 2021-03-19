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    Матч в Парме будет нерезультативным

    «Парма» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.69) и ставки на футбольный матч Серии А 19 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Дженоа»
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    Эрнани
    В матче 28 тура итальянской Серии А «Парма» будет принимать «Дженоа» на стадионе «Эннио Тардини». Игра состоится 19 марта в 22:45 по мск. «Парма» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Марта 2021 года
    Парма
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    •  Парма 22:45 Дженоа Дженоа
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.15
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  • Ставка!
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    «Парма»

    «Парма» пока не может похвастаться успехами и покинуть зону вылета, однако в прошлом туре команда смогла одержать одну из немногочисленных побед в сезоне, обыграв «Рому» (2:0).

    «Крестоносцы» идут на предпоследней позиции в турнирной таблице Серии А. У них 19 очков на счету после трех побед и десяти ничейных исходов.

    В принципе «Парма» показывала не такие уж и плохие результаты в последних матчах как для аутсайдера. Кроме победы у «Желто-синих» была ничья с «Фиорентиной» (3:3), «Специей» (2:2) и «Удинезе» (2:2).

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    Единственное поражение в этом месяце коллектив потерпел в матче с «Интером», уступив со счетом 1:2.

    «Дженоа»

    «Дженоа» после неплохого отрезка снова стала проигрывать, но от зоны вылета команда все же оторвалась, причем на 6 очков. Сейчас у нее 28 пунктов (14 место).

    В пяти последних турах гости не побеждали. Они проиграли 2 матча и в трез сыграли вничью. «Красно-синие» добыли очко в игре с «Вероной» (2:2), сыграли вничью с «Сампдорией» (1:1) и «Удинезе» (1:1).

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    • «Интеру» «Удинезе» проиграл с разгромным счетом 0:3. Также было поражение от «Ромы» со счетом 0:1.

    В списке травмированных игроков у «Дженоа» только Лука Пеллегрини.

    Прогноз и ставка

    По котировкам «Парма» фаворит — 2.40 против 3.35. На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.10.

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    «Парма» в прошлом туре обыграла «Рому». «Дженоа» проиграла два из пяти последних матчей, но это были встречи с лидерами турнирной таблицы. Вполне возможно, что нас ждет равная игра.

    Три последних матча «Дженоа» заканчивались с тоталом меньше 2.5. Матч «Пармы» с «Ромой» тоже не назовешь результативным. Мы ставим на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.69.

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