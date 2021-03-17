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    Выберется ли «Торино» из зоны вылета?

    «Торино» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Италии по футболу 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Сассуоло»
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    «Торино» занимает 18 место
    «Торино» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 17:00 мск. «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Марта 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.65
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Торино»

    «Торино» оказался в зоне вылета — 18 место и 20 очков. Тем не менее у «Быков» еще есть две игры в запасе, так как большая часть команд провела по 27 игр.

    Коллектив Давиде Николы выиграл один матч из шести последних. Большая часть закончилась вничью. К примеру, «Бордовые» расписали мировую с «Фиорентиной» (1:1), «Аталантой» (3:3) и «Дженоа» (0:0).

    Кроме этого, «Торино» победил «Кальяри» 1:0, но на смену беспроигрышной серии пришло поражение. Хозяева уступили на выезде «Кротоне» со счетом 2:4.

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    В предыдущем туре туринцы потерпели домашнее поражение от «Интера» (1:2) в упорном поединке.

    «Сассуоло»

    До прошлого тура у «Сассуоло» была серия без побед, которая насчитывала уже 3 поединка. «Черно-зеленые» по ходу этих матчей не смогли победить в 4 из 5 матчей чемпионата и в итоге потеряли несколько позиций.

    После выигрыша 14 февраля над «Кротоне» (2:1) у команды было две ничьи — с «Болоньей» (1:1) и «Наполи» (3:3). 6 марта «Сассуоло» потерпел поражение от «Удинезе» 0:2.

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    • В предыдущем поединке чемпионата Италии коллектив переиграла на своем поле «Верону» (3:2).

    За 26 туров клуб набрал 39 очков — 10 побед, 9 ничьих и 7 поражений. Отставание от зоны еврокубков составляет 11 баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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