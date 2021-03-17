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    Лидеры Лиги 1 обменяются результативными ударами?

    ПСЖ — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, Кубок Франции, 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Лилль»
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    Килиан Мбаппе
    В среду, 17 марта, в рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» сыграет с «Лиллем». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по мск. ПСЖ — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 17 Марта 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 19:45 Лилль Лилль
  • Франция. Кубок
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.57
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  • 4.15
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  • 5.75
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    ПСЖ

    К данному поединку ПСЖ подходит после сенсационного поражения в чемпионате Франции от аутсайдера «Нанта» (1:2). Этим фиаско он прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию и остался на второй строке в турнирной таблице Лиги 1.

    В удачный для себя период парижане выиграли три игры, в которых смогли сохранить свои ворота на замке, а затем расписали домашнюю мировую с «Барселоной» в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ, но прошли дальше из-за выездной виктории — 4:1.

    В текущем Кубке страны «красно-синие» преодолели уже два барьере. В 1/32 финала они на выезде минимально переиграли перволиговый «Кан» (1:0), а на предыдущем этапе разгромили в гостях «Брест» — 3:0.

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    Напомним, что ПСЖ является действующим победителем Кубка Франции. На данный момент у столичного коллектива в этом турнире 8-матчевая победная серия, в которой он пропустил лишь два гола.

    «Лилль»

    «Лилль» в данный момент является лидером французского первенства, опережая на три очка своего предстоящего противника. На выходных он сыграл вничью 0:0 с «Монако» на выезде.

    Во внутреннем первенстве у «догов» в данный момент 13-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились десяти выигрышей и три раза делили очки со своими оппонентами.

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    • В текущем розыгрыше Кубка Франции «северяне» также преодолели уже два раунда, одолев в выездных играх 1:0 «Дижон» и 3:1 «Газелек Аяччо». В прошлогоднем турнире они завершили выступление как раз на данной стадии, проиграв низшелиговой команде.

    В текущем чемпионате эти команды сыграли вничью 0:0 на поле «Лилля», а в прошлом сезоне дважды выиграл ПСЖ по 2:0.

    Прогноз и ставка на ПСЖ — «Лилль»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСЖ — 1.60, победа «Лилля» — 5.30, ничья — 4.30.

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    Проход: ПСЖ — 1.30; «Лилля» — 3.55.

    Парижане совсем сейчас не безгрешны в защите, а так как «доги» им уже давно не забивали, то от данной игры вполне можно ждать обмена результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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