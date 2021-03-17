В среду, 17 марта, в рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» сыграет с «Лиллем». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по мск. ПСЖ — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

К данному поединку ПСЖ подходит после сенсационного поражения в чемпионате Франции от аутсайдера «Нанта» (1:2). Этим фиаско он прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию и остался на второй строке в турнирной таблице Лиги 1.

В удачный для себя период парижане выиграли три игры, в которых смогли сохранить свои ворота на замке, а затем расписали домашнюю мировую с «Барселоной» в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ, но прошли дальше из-за выездной виктории — 4:1.

В текущем Кубке страны «красно-синие» преодолели уже два барьере. В 1/32 финала они на выезде минимально переиграли перволиговый «Кан» (1:0), а на предыдущем этапе разгромили в гостях «Брест» — 3:0.

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Напомним, что ПСЖ является действующим победителем Кубка Франции. На данный момент у столичного коллектива в этом турнире 8-матчевая победная серия, в которой он пропустил лишь два гола.

«Лилль»

«Лилль» в данный момент является лидером французского первенства, опережая на три очка своего предстоящего противника. На выходных он сыграл вничью 0:0 с «Монако» на выезде.

Во внутреннем первенстве у «догов» в данный момент 13-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились десяти выигрышей и три раза делили очки со своими оппонентами.

В текущем розыгрыше Кубка Франции «северяне» также преодолели уже два раунда, одолев в выездных играх 1:0 «Дижон» и 3:1 «Газелек Аяччо». В прошлогоднем турнире они завершили выступление как раз на данной стадии, проиграв низшелиговой команде.

В текущем чемпионате эти команды сыграли вничью 0:0 на поле «Лилля», а в прошлом сезоне дважды выиграл ПСЖ по 2:0.

Прогноз и ставка на ПСЖ — «Лилль»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСЖ — 1.60, победа «Лилля» — 5.30, ничья — 4.30.

Проход: ПСЖ — 1.30; «Лилля» — 3.55.

Парижане совсем сейчас не безгрешны в защите, а так как «доги» им уже давно не забивали, то от данной игры вполне можно ждать обмена результативными ударами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.