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    «Борнмут» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионшип, 16 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Суонси»
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    «Борнмут»
    16 марта на стадионе «Виталити» «Борнмут» примет «Суонси» в 37-м туре первенства первого английского дивизиона. Стартовый свисток буде дан в 22:45 по мск. «Борнмут» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Марта 2021 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:45 Суонси Суонси
  • Суонси
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Борнмут»

    «Борнмут» после 36 сыгранных туров находится на седьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая на пять пунктов от зоны плей-офф (шестая строка).

    В прошлом туре «вишни» на своей арене уступил соседу по турнирке «Барнсли» со счетом 2:3, что стало для них третьим фиаско в первенстве за последние девять проведенных поединков.

    Также в этот период они добились четырех викторий и дважды сыграли вничью. Одна из мировых была в позапрошлом игровом дне в гостях с «Престоном» (1:1), прервавшая на тот момент их 2-матчевую победную серию.

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    18 домашних встреч текущего первенства принесли «Борнмуту» десять победных результатов, три мировые и пять фиаско. Разница мячей в этих играх составляет 30:19.

    «Суонси»

    «Суонси» с 69 очками после 25 матчей делит второе место с «Уотфордом», но имеет на одну игру в активе меньше, а ближайшего преследователя опережает на три пункта.

    К данной встрече «лебеди» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой набрали десять баллов, выиграв три поединка при одном ничейном исходе, который состоялся пару туров тому назад в гостях с «Блэкберном» (1:1).

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    • Обыграть в этот период валлийскому коллективу удалось на своей территории «Мидлсбро» (2:1), а также на выезде «Сток Сити» (2:1) и «Лутон» (1:0) в своей последней проведенной встрече.

    17 выездных игр текущей компании принесли «Суонси» девять выигрышей, четыре ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 22:15.

    В первом круге эти коллективы разошлись без забитых мячей, сыграв 0:0.

    «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Суонси» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.40.

    За последние пять очных встреч ни разу не забивали оба коллектива. Прогнозируем, что на этот раз данная серия прервется и забьют две команды. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да.

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