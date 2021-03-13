«Арсенал» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — в 14:00 мск. «Арсенал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» в нынешнем сезоне отчаянно бьется за выживание. На текущий момент туляки занимают крайне опасное предпоследнее 15 место.

В минувшем туре команда вновь вкусила горечь поражения. Очередным обидчиком «канониров» оказался «Локомотив», буквально разбивший туляков (0:3).

Атакует «Арсенал» откровенно блекло, соорудив лишь 17 мячей в 21 матче. При этом оборона команды зачастую представляет собой проходной двор — 37 пропущенных мячей, что является худшим результатом в РПЛ.

Все прогнозы на РПЛ

Лишь 3 победы в 21 матче — с такими показателями сохранить прописку в элите будет крайне проблематично. И даже в случае попадания в стыки никто не поручится за успех проблемных «канониров».

ЦСКА

«Армейцы» о своих чемпионских претензиях открыто не заявляют, но вполне способны взгромоздиться на самый верх. Еще бы, «Зенит» регулярно раздаривает очки!

Виктор Гончаренко стоически выдержал кризисный период в клубе, и теперь метит в лидеры. Минувший тур ЦСКА удался: команда победила «Ахмат» (2:0).

Сейчас московская команда занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» лишь на 2 очка. Тем более, через тур командам играть очный поединок.

В первом круге матч между этими командами завершился разгромной победой ЦСКА. Москвичи фактически не оставили камня на камне от «канониров» (5:1).

«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 1.75, на ничью за 3.70, а на «Арсенал» — за 5.10

Туляки сейчас крайне слабы во всех игровых аспектах, да и психологическая пропасть на лицо.

Гости устремились в чемпионскую гонку за «Зенитом», и терять очки позволить себе не могут.

Москвичи наверняка будут действовать первым номером, так что пощады хозяевам ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 1.75