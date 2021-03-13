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    «Армейцы» одолеют проблемных туляков

    «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, РПЛ, 13 марта 2021 года

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    Федор Чалов
    «Арсенал» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — в 14:00 мск. «Арсенал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Марта 2021 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    Тульский «Арсенал» в нынешнем сезоне отчаянно бьется за выживание. На текущий момент туляки занимают крайне опасное предпоследнее 15 место.

    В минувшем туре команда вновь вкусила горечь поражения. Очередным обидчиком «канониров» оказался «Локомотив», буквально разбивший туляков (0:3).

    Атакует «Арсенал» откровенно блекло, соорудив лишь 17 мячей в 21 матче. При этом оборона команды зачастую представляет собой проходной двор — 37 пропущенных мячей, что является худшим результатом в РПЛ.

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    Лишь 3 победы в 21 матче — с такими показателями сохранить прописку в элите будет крайне проблематично. И даже в случае попадания в стыки никто не поручится за успех проблемных «канониров».

    ЦСКА

    «Армейцы» о своих чемпионских претензиях открыто не заявляют, но вполне способны взгромоздиться на самый верх. Еще бы, «Зенит» регулярно раздаривает очки!

    Виктор Гончаренко стоически выдержал кризисный период в клубе, и теперь метит в лидеры. Минувший тур ЦСКА удался: команда победила «Ахмат» (2:0).

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    • Сейчас московская команда занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» лишь на 2 очка. Тем более, через тур командам играть очный поединок.

    В первом круге матч между этими командами завершился разгромной победой ЦСКА. Москвичи фактически не оставили камня на камне от «канониров» (5:1).

    «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 1.75, на ничью за 3.70, а на «Арсенал» — за 5.10

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    Туляки сейчас крайне слабы во всех игровых аспектах, да и психологическая пропасть на лицо.

    Гости устремились в чемпионскую гонку за «Зенитом», и терять очки позволить себе не могут.

    Москвичи наверняка будут действовать первым номером, так что пощады хозяевам ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 1.75

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