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    Команды выдадут низовой матч?

    «Химки» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат России, 12 марта 2021 года

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    «Ростов»
    В пятницу, 12 марта, в стартовом поединке 22-го тура российской Премьер-лиги «Химки» на своем поле сыграют с «Ростовом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. «Химки» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Марта 2021 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.95
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
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    «Химки»

    По итогам 21-го сыгранного матча «Химки» с 29 очками идут на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, значительно оторвавшись от опасной зоны (на 11 пунктов).

    «Красно-черные» успели провести три официальных матча в новом году. Начали они с крупного домашнего фиаско от перволиговых «Крыльев» (0:4) в Кубке России и прекратили борьбу на этом турнире.

    После этого химчанам провели две игры в чемпионате страны. Сперва они одержали викторию на своей арене над «Уфой» (2:1), а затем в Волгограде сыграли 0:0 с «Ротором». Сейчас у них 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства, в которой было шесть побед.

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    В родных стенах «Химки» в текущем розыгрыше РПЛ набрали 19 баллов из 29, выиграв шесть встреч при одной мировой и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 14:13.

    «Ростов»

    С 34 набранными баллами «Ростов» разместился на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая всего на три пункта от четвертой еврокубковой строки.

    «Комбайнеры» также провели три встречи в новом году. Они тоже начали с Кубка России, где на стадии 1/8 финала проиграли на своей арене грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1.

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    • После этого «желто-синие» расписали две мировые в рамках чемпионата страны, поочередно поделив очки с «Зенитом» (2:2) в гостях и ФК «Сочи» (0:0) дома. Сейчас у них 3-матчевая безвыигрышная серия в РПЛ, где было одно фиаско и две ничьи.

    «Ростов» в данный момент имеет первую гостевую статистику в лиге, набрав в 11 встречах 20 очков. Команда добыла шесть викторий дважды сыграла вничью и три игры проиграла, разница мячей — 14:13.

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    Игра первого круга принесла «Химкам» гостевую победу над «Ростовом» со счетом 2:0.

    «Химки» — «Ростов». Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Ростова» — 2.61, победа «Химок» — 3.00, ничья — 3.34.

    Противостояние этих клубов является очень низовым. Между собой эти команды играли восемь раз, и ни разу не превысили ТБ 2,5. Поэтому в данной игре ставим на то, что будет забито не более двух мячей.

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