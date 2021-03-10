10 марта в первом матче полуфинала квалификации Кубка Либертадорес бразильский «Сантос» на своем поле сыграет с «Депортиво Лара» из Венесуэлы. Игра начнется в 01:15 по мск. «Сантос» — «Депортиво Лара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

В минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес «Сантос» добрался до финала, где проиграл соотечественникам из «Палмейраса» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на девятой компенсированной минуте матча.

В недавно завершившемся чемпионате Бразилии по футболу «рыбы» финишировали только на восьмой позиции в турнирной таблице, выиграв 14 игр при 12 поражениях и ничьих.

После этого «черно-белые» приняли еще участие в Чемпионате Паулиста, проиграв там одну встречу и дважды сыграв вничью, и тем самым завершив борьбу на этом турнире.

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Сейчас у «Сантоса» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой он трижды делил очки с оппонентами и потерпел два фиаско.

«Депортиво Лара»

«Депортиво Лара» последний раз участвовала в КЛ в сезоне 2018/19, где на смогла преодолеть групповой этап, раз выиграв при двух ничьих и трех поражениях.

В чемпионате Венесуэлы, завершившемся еще в конце прошлого года, «красно-черные» на групповом этапе финишировали на втором месте в турнирной таблице, а в финале первенства обыграли «Каракас» — 1:0.

С учетом всех турниров у клуба из пригорода Баркисимето Кабударе 6-матчевая победная серия, три из которых пришлись на официальные матчи, а еще три — на товарняки.

Между собой эти команды еще не встречались.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам На победу «Сантоса» предлагают — 1.12.

На викторию «Депортиво Лара» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.50.

Финалист прошлого розыгрыша КЛ по всем статьям намного сильнее своего визави. Так что ждем крупного выигрыша «Сантоса». Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-2).