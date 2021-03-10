В среду, 10 марта, «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Парк де Пренс» начнется в 23:00 мск. ПСЖ — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Сен-Жермен»

В нынешнем розыгрыше ЛЧ ПСЖ выиграл свою группу (12 очков), обойдя «МЮ» (9) и «Лейпциг» (12), хотя после первого круга шел только на 3-й позиции.

В первом матче 1/8 финала парижане на «Камп Ноу» разгромили «Барселону», пропустив в первом тайме, но ответив четырьмя голами, три из которых забил Мбаппе — 4:1.

В последних матчах ПСЖ на выезде победил «Бордо» (1:0) в Лиге 1, а в 1/8 финала Кубка Франции в гостях разгромил «Брест» — 3:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 28 туров Лиги 1 ПСЖ с 60 очками идет на втором месте, на 2 балла отставая от «Лилля». Разница мячей 62-17, Килиан Мбаппе забил 18 мячей. Участие Неймара в матче под вопросом.

«Барселона»

В этом сезоне ЛЧ после 5 матчей группового этапа каталонцы имели 5 побед и уступили 1-ю строчку в квартете только в последнем туре, проиграв на своем поле «Ювентусу» (0:3).

В первом матче 1/8 финала «Барселона» открыла счет ударом с «точки» на исходе получаса, но тут же пропустила, а после перерыва развалилась, получив от ПСЖ три гола за 20 минут — 1:4.

В последних матчах каталонцы вышли в финал Кубка Испании обыграв дома «Севилью» в экстра-трайме (3:0), а потом на выезде обыграли «Осасуну» (2:0).

После 26 матчей Примеры «Барселона» с 66 очками на 2-м месте, на 3 балла отставая от «Атлетико». Разница мячей 57-22, Лионель Месси забил 19 голов, еще 6 у Гризманна. Не сыграют Пике и Фати.

Прогноз и ставки

На победу «Пари Сен-Жермен» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Барселоны» — 2.95.

На проход ПСЖ в четвертьфинал дают коэффициент 1.02, за успех «Барсы» — 15.00.

Команды встречались в 1/4 финала сезона 2014/15: «Барса» победила 3:1 в Париже и 2:0 дома. В 1/8 финала сезона 2018/19 ПСЖ победил дома 4:0, но в Барселоне уступил 1:6 при спорном судействе.

«Барса» четыре раза играла в Париже, один раз победив и потерпев два поражения. Прогнозируем, что ПСЖ не проиграет дома.

Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.407 , ТБ 2,5 за 1.44, и «ТБ 2,5 и обе забьют» за 1.52.