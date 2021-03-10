10 марта в Брянске местное «Динамо» сыграет с владикавказской «Аланией» в 29-м туре первенства первой российской лиги. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Динамо» Брянск — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брянск

«Динамо» — это один из претендентов на вылет. Сейчас у коллектива только 22 набранных очка и оно занимает третье место с конца, отставая аж на десять пунктов от 16 безопасной строки.

Весеннюю часть чемпионата брянский клуб начал с гостевой мировой против дубля «Спартака», сыграв 0:0, после чего был разгромлен в Нижнекамске «Нефтехимиком» со счетом 1:5.

Таким образом, его безвыигрышную серию состоит из трех поединков, где два были проиграны, а за 12 последних матчей в ФНЛ «Динамо» удалось выиграть всего один раз.

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах «Динамо» в текущем первенстве добилось пяти викторий, раз сыграло вничью и потерпело восемь поражений, забито 11 мячей, а пропущено на десять больше. Стоит отметить, что команда из Брянска забила в текущем розыгрыше ФНЛ само меньше — всего 16 мячей в 28 поединках.

«Алания»

В активе «Алании» после 28 проведенных игр числится 52 набранных очка, с которыми она идет на пятом месте в двух баллах от зоны стыковых матчей за место в РПЛ.

В первой встрече после зимнего перерыва коллектив из Владикавказа неожиданно на своем поле уступил «Томи» со счетом 2:3, после чего также в родных стенах справился с омским «Иртышом», выиграв 1:0.

Эта виктория стала для «желто-красных» седьмой за 11 последних поединков в первенстве первой российской лиги, еще в этот период состоялось одно фиаско и три мировых исхода.

Вне родных стен в текущем розыгрыше ФНЛ «Алания» добыла пять побед, а также по четыре раза играла вничью и уступала. Разница мячей в этих играх составляет 17:11.

В первом круге эти клубы не проводили матч, т.к. владикавказцы получили три технических очка из-за коронавируса у «динамовцев».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.54.

На викторию «Динамо» дают — 6.30, ничья оценена — в 3.90.

Учитывая, как «Динамо» тяжело даются забитые мячи, в этой игре прогнозируем «сухую» викторию владикавказцев. Наша ставка на этот поединок — «Алания» победит и не пропустит.