8 марта в рамках 1/16 финала Кубка Франции «Ницца» на своем поле сыграет с «Монако». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Ницца» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

К этому поединку «Ницца» подходит после домашней виктории над «Нимом» (2:1) в рамках чемпионата Франции, что стало их второй победой подряд.

Туром ранее «гимназисты» обыграли в гостях «Ренн» с таким же результатом, а перд этим они уступили в трех матчах Лиги 1 подряд, правда, каждый раз с разницей в один мяч и забивая минимум один гол в каждой из этих игр.

В турнирной таблице французского первенства «орлята» находятся в середине, на 11 месте. У них на счету 35 набранных очков и существенное отставание от еврокубковой зоны.

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В текущем Кубке Франции «Ницца» уже преодолела один этап, обыграв на нем в гостях «Ним» (3:1). В прошлом сезоне «южане» добрались до 1/8 финал, где были выбиты «Лионом» (1:2).

«Монако»

Проиграв в своей последней проведенной игре на выезде «Страсбуру» (0:1), «Монако» тем самым прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех проведенных турниров.

В этот период клуб из Княжества добился 11 викторий и две встречи закончил мировыми исходами. Отметим, что только в пяти случаях в этом отрезке он сохранил свои ворота на замке.

После 28 сыгранных туров Лиги 1 монегаски разместились на четвертой строке в турнирной таблице, отставая на семь пунктов от лидера и на четыре очка от третьей строки.

В этом кубковом розыгрыше «Монако» также преодолел один раунд, где сломил в гостях сопротивление второлигового «Гренобля» (0:1). В минувшем сезоне он был выбит «Сент-Этьеном» (0:1) на стадии 1/8 финала.

В этом розыгрыше Лиги 1 «Монако» в родных стенах победил со счетом 2:1, в прошлом они обменялись домашними виктория с аналогичным результатом.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Монако» — 1.96, победа «Ниццы» — 3.65, ничья — 3.75.

Проход: «Монако» — 1.52; «Ниццы» — 2.55.

Так как зачастую эти команды между собой играют с обоюдно забитыми голами, поэтому и от данной игры ждем обмена забитыми мячами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.