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    «Заря» снова одержит победу?

    «Заря» — «Львов». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч УПЛ 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Львов»
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    Футболист «Зари» празднует гол
    В матче 17 тура украинской Премьер-лиги «Заря» сыграет со «Львовом». Игра состоится 7 марта в 18:00 мск. «Заря» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Заря»

    «Заря» борется за еврокубки. У нее 29 очков на счету, которые позволяют ей занимать 3 место в турнирной таблице УПЛ.

    У команды Виктора Скрыпника 15 очков в последних 5 турах. Это лучший результат в лиге. Даже «Шахтер» и «Динамо» набрали меньше.

    После паузы «Заря» победила «Десну» 2:1, «Мариуполь» 1:0 и «Шахтер» 1:0. После победы над «Горняками» она одолела «Верес» 2:1 в Кубке Украины.

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    У «Зари» в чемпионате самая надежная оборона, которая допустила всего 11 взятий ворот.

    «Львов»

    Команда является последней в турнирной таблице УПЛ. У нее 12 очков и всего 3 победы в этом сезоне. К этому матчу «Львов» подходит с двумя поражениями подряд.

    «Львов» стартовал после паузы с победы. Клуб обыграл« Минай» 2:1. Однако после этого пошли неудачи. Со счетом 0:2 гости проиграли «Колосу» и 1:4 киевскому «Динамо».

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    • Примечательно, что в этом сезоне «Львов» лучше играет в чужих стенах. Коллектив не проигрывал на выезде в трех последних поединках — 2 победы и одна ничья.

    «Львов» имеет наименьшее количество забитых голов в этом сезоне. У него всего 11 мячей на счету.

    Прогноз и ставка

    Котировки на эту встречу следующие: 1.32 на победу «Зари», 4.80 на ничью и 11.5 на победу «Львова».

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    «Заря» имеет отличную форму и подходит к этой встрече с серией побед. Подопечные Виктора Скрыпника явно настроены на получение максимального результата и в этой встрече.

    В сентябре «Заря» прошлась по «Львову» катком, разгромив его со счетом 5:0. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой -1.5 за 1.99.

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