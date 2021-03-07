«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» только вернулся в АПЛ, и тут же рискует покинуть элитный дивизион. Сейчас команда занимает 19 место, имея в своем активе лишь 17 очков.
«Дрозды» атакуют крайне слабо, забив в 27 матчах лишь 20 раз. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 56 пропущенных мячей.
В минувшем туре «Вест Бромвич» дома играл с «Эвертоном». В итоге «дрозды» не смогли разжиться очками — поражение 0:1.
В матче первого круга «Вест Бромвич» уступил на выезде (2:1). Причем тогда команда пропустила гол уже на первой минуте.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в минувшем туре чемпионата разжился одним баллом. В поединке с «Вулверхэмптоном» была зафиксирована ничья (1:1).
Нынешнее турнирное положение «сорок» для клуба не в диковинку. 17 место с небольшим отрывом от зоны вылета — эту ситуацию нужно оперативно исправлять.
Оборона «Ньюкасла» в некоторых матчах действует просто отвратительно. В 26 матчах команда пропустила уже 44 раза.
А вот матчи с «дроздами» «Ньюкасл» проводит плодотворно. Из пяти последних свиданий «сороки» выиграли в трех, лишь однажды уступив оппоненту.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.49, на ничью за 3.33, а на «Ньюкасл» — за 3.05
Оборона хозяев в большинстве матчей представляет собой форменный проходной двор.
У «сорок» также имеются заметные трудности с игрой в обороне, и это вновь даст о себе знать.
Обе команды откровенно слабо действуют в обороне, так что наверняка совершат хотя бы по одной результативной ошибке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.89