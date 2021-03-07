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    «Дрозды» и «сороки» обменяются любезностями?

    «Вест Бромвич» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, АПЛ, 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Ньюкасл»
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    Бранислав Иванович
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 марта, начало — в 15:00 мск. «Вест Бромвич» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 15:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» только вернулся в АПЛ, и тут же рискует покинуть элитный дивизион. Сейчас команда занимает 19 место, имея в своем активе лишь 17 очков.

    «Дрозды» атакуют крайне слабо, забив в 27 матчах лишь 20 раз. При этом оборона «Вест Бромвича» является слабейшей в лиге — 56 пропущенных мячей.

    В минувшем туре «Вест Бромвич» дома играл с «Эвертоном». В итоге «дрозды» не смогли разжиться очками — поражение 0:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    В матче первого круга «Вест Бромвич» уступил на выезде (2:1). Причем тогда команда пропустила гол уже на первой минуте.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в минувшем туре чемпионата разжился одним баллом. В поединке с «Вулверхэмптоном» была зафиксирована ничья (1:1).

    Нынешнее турнирное положение «сорок» для клуба не в диковинку. 17 место с небольшим отрывом от зоны вылета — эту ситуацию нужно оперативно исправлять.

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    • Оборона «Ньюкасла» в некоторых матчах действует просто отвратительно. В 26 матчах команда пропустила уже 44 раза.

    А вот матчи с «дроздами» «Ньюкасл» проводит плодотворно. Из пяти последних свиданий «сороки» выиграли в трех, лишь однажды уступив оппоненту.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.49, на ничью за 3.33, а на «Ньюкасл» — за 3.05

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    Оборона хозяев в большинстве матчей представляет собой форменный проходной двор.

    У «сорок» также имеются заметные трудности с игрой в обороне, и это вновь даст о себе знать.

    Обе команды откровенно слабо действуют в обороне, так что наверняка совершат хотя бы по одной результативной ошибке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.89

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