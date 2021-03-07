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    Динамовцы дожмут «Минай» в концовке?

    «Динамо» К — «Минай». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, УПЛ, 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Минай»
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    Томаш Кендзера
    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 марта, начало — в 15:00 мск. «Динамо» К — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 07 Марта 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 15:00 Минай Минай
  • Минай
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.40
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Динамо» К

    «Динамо» проводит продуктивный отрезок. Киевляне уже нарастили отрыв от «Шахтера» до четырех очков, плюс вышли в полуфинал Кубка Украины.

    Минувший тур УПЛ принес команде Мирчи Луческу очередные три очка: на выезде был бит «Львов» (1:4). После того «Динамо» К в серии пенальти прошло еще и «Колос» в четвертьфинале Кубка Украины. Правда, в том матче травмировался лидер команды Виктор Цыганков.

    История встреч с закарпатцами у «Динамо» К составляет лишь 3 поединка. И во всех трех киевский гранд был сильнее — 3:1, 2:0 и 4:0.

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    Сейчас команда Луческу на всех парах несется к долгожданному чемпионскому титулу. И даже в случае сильной кадровой ротации, такого оппонента, как «Минай» уж точно необходимо обыгрывать.

    «Минай»

    «Минай» в минувшем туре чемпионата Украины добыл крайне важную для себя викторию. Дома закарпатцы переиграли «Олимпик» (2:1).

    Правда, в Киеве автор дубля в ворота дончан как раз «Минаю» не поможет. Анатолий Нуриев получил красную карточку, и теперь Василию Кобину нужно думать, кем заменить своего лидера…

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    • … Кандидаты имеются, причем какие! Артем Милевский и Антон Шиндер — форварды, способные создать проблемы обороне любого соперника. Запредельной будет мотивация у первого. Для Милевского киевское «Динамо», без преувеличения — родной клуб.

    Между тем, несмотря на все потуги, «Минаю» вряд ли удастся совершить сенсацию. Сыграть на свежести? Теоретически — да, однако в кадровом плане даже резерв киевлян смотрится как-то убедительнее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.35, на ничью за 4.70, а на «Минай» — за 10.50

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    Несмотря на загруженность на нескольких фронтах, киевляне сумеют взять три очка.

    Гости постараются дать бой фавориту, однако без Нуриева шансы на это уменьшаются.

    В свете возможных кадровых перестановок, динамовцы могут отложить вопрос о победителе до второй половины матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К во 2 тайме с коэффициентом 1.71

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