ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордАПЛ. Манкунианское дерби, «Челси» принимает «Эвертон» Сердар АзмунРПЛ. «Спартак» примет «Краснодар», «Рубин» сыграет с «Зенитом» «Бостон» — «Вашингтон»НХЛ. «Бостон» разгромил «Вашингтон», «Тампа» по буллитам проиграла «Чикаго»
  • 13:30
    • ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы
  • 07:00
    • Сборная России выиграла у Франции в квалификации ЧЕ-2022 по мини-футболу
  • 00:58
    • «Валенсия» вырвала волевую победу у «Вильярреала»
    Все новости спорта

    Забьют ли «Атлетико» и «Реал» хотя бы один мяч на двоих?

    «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 2.70) и ставки на чемпионат Испании 7 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В десяти последних матчах «Реала» в Ла Лиге «верх» был только в трех случаях
    «Атлетико» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 марта, начало — в 18:15 мск. «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико»

    Если еще месяц назад шансы «Атлетико» на победу в чемпионате выглядели максимально высокими, сейчас так уже никто не скажет.

    «Атлетико» растерял внушительное преимущество перед «Реалом» и «Барселоной» по итогам не самого удачного февраля.

    В прошлом месяце команда Диего Симеоне потеряла очки в матчах против «Сельты» и дважды против «Леванте», который умудрился выиграть в Мадриде со счетом 2:0.

    Кроме того, не забываем про поражение от «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За 90 минут «Атлетико» так ни разу и не пробил в створ ворот соперника.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В прошлом туре «Атлетико» выиграл на выезде у «Вильярреала», но все равно было заметно, что команда находится не в идеальном состоянии.

    «Реал»

    Тем временем «Реал» шикарно провел февраль, выдав серию из пяти побед. Благодаря этому отставание «Королевского клуба» от «Атлетико» теперь составляет лишь пять очков.

    Любопытно, что только в одном из шести предыдущих матчей «Реала» было забито больше двух мячей. «Мадрид» стал невероятно прагматичным.

    В десяти последних матчах «Реала» в Ла Лиге «верх» был только в трех случаях. В основном, команда Зинедина Зидана забивает 1-2 мяча, больше крайне редко.

  • Тактический провал Зидана. Без Бензема нет блеска в атаке
  • «Реал» потерял очки в домашнем матче с «Сосьедадом»
  • 02/03/2021

    • «Реал» в текущем чемпионате не смог набрать очки только в одной выездной игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что матч не будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.49.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В первом круге «Реал» выиграл у «Атлетико» со счетом 2:0. Это была тактическая капитуляция Симеоне.

    Ну а ближайшая игра, скорее всего, будет чем-то похожа на недавнюю встречу «Атлетико» с «Челси». Команда Симеоне выйдет страдать, делать все, чтобы на поле был хаос. Соперник же хотя бы парочку моментов обязательно придумает и один раз забьет.

    Ставка - тотал матча меньше 1,5 за 2.70.

    Еще как вариант — ставка на тотал каждого тайма меньше 1,5 за 2.02.

    Или тотал «Атлетико» меньше 0,5 за 3.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Алания — Иртыш
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волгарь — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шинник — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ротор — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.57
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Герта — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Рональд Куман
  • «Барса» возвращается в чемпионскую гонку. Куман переиграл Лопетеги, а Месси снова сиял
    • 15:23 28/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид 07.03.2021 в 18:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры