«Атлетико» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 марта, начало — в 18:15 мск. «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Если еще месяц назад шансы «Атлетико» на победу в чемпионате выглядели максимально высокими, сейчас так уже никто не скажет.

«Атлетико» растерял внушительное преимущество перед «Реалом» и «Барселоной» по итогам не самого удачного февраля.

В прошлом месяце команда Диего Симеоне потеряла очки в матчах против «Сельты» и дважды против «Леванте», который умудрился выиграть в Мадриде со счетом 2:0.

Кроме того, не забываем про поражение от «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За 90 минут «Атлетико» так ни разу и не пробил в створ ворот соперника.

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В прошлом туре «Атлетико» выиграл на выезде у «Вильярреала», но все равно было заметно, что команда находится не в идеальном состоянии.

«Реал»

Тем временем «Реал» шикарно провел февраль, выдав серию из пяти побед. Благодаря этому отставание «Королевского клуба» от «Атлетико» теперь составляет лишь пять очков.

Любопытно, что только в одном из шести предыдущих матчей «Реала» было забито больше двух мячей. «Мадрид» стал невероятно прагматичным.

В десяти последних матчах «Реала» в Ла Лиге «верх» был только в трех случаях. В основном, команда Зинедина Зидана забивает 1-2 мяча, больше крайне редко.

«Реал» в текущем чемпионате не смог набрать очки только в одной выездной игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что матч не будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.49.

В первом круге «Реал» выиграл у «Атлетико» со счетом 2:0. Это была тактическая капитуляция Симеоне.

Ну а ближайшая игра, скорее всего, будет чем-то похожа на недавнюю встречу «Атлетико» с «Челси». Команда Симеоне выйдет страдать, делать все, чтобы на поле был хаос. Соперник же хотя бы парочку моментов обязательно придумает и один раз забьет.

Ставка - тотал матча меньше 1,5 за 2.70.

Еще как вариант — ставка на тотал каждого тайма меньше 1,5 за 2.02.

Или тотал «Атлетико» меньше 0,5 за 3.15.