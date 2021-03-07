7 марта «Аякс» на своем поле примет «Гронинген» в 25-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», начало — в 14:15 по мск. «Аякс» — «Гронинген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов, набрав 57 очков в 23 проведенных встречах и на шесть баллов опережая ПСВ, который идет вторым, при этом имея еще одну игру в запасе.

К данному поединку «божьи сыновья» подходят после крупной выездной виктории над «Херенвеном» (3:0) в полуфинале Кубка страны, а в последней игре первенства они сыграли 1:1 в гостях с эйндховенцами.

Перед этим амстердамский коллектив вышел победителем из 11 матчей подряд с учетом всех турниров, где только в четырех случаях он смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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В родных стенах в текущем первенстве «Аякс» выиграл девять игр при одной ничьей и фиаско, разница забитых и пропущенных в них составляет 35:11.

«Гронинген»

В активе «Гронингена» после 24 сыгранных матчей находится 42 очка, с которыми он занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизи.

За последние шесть проведенных игр первенства «зелено-белые» уступили только один раз. Еще в этот период они вышли победителями из трех поединков и дважды делили очки с оппонентами.

Так, в минувшем туре чемпионата страны коллектив на своей территории минимально одолел «Фортуну» из Ситтарда (1:0), а игровым днем ранее он также дома сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0).

Вне родных стен «Гронинген» заработал 17 баллов из 42 общих, выиграв пять раз при четырех фиаско и двух мировых результатах, разница мячей в них составляет 16:16.

В первом круге «Гронинген» дома обыграл «Аякс» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2. Отметим, что амстердамцы выиграли дома у «зелено-белых» в последних 12 встречах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.24.

На викторию «Гронингена» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.70.

Так как «Аякс» не безгрешен в обороне, то в этом матче рекомендуем поставить на двойной исход — П1 + обе забьют.