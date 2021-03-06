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    «Ростов» и «Сочи» порадуют результативной игрой?

    «Ростов» — «Сочи». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч РПЛ 6 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Сочи»
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    Валерий Карпин беседует с футболистами
    В 21 туре российской Премьер-лиги встретятся почти соседи по турнирной таблице — «Ростов» и «Сочи». Матч состоится на «Ростов Арене» 6 марта. Начало в 19:00 мск. «Ростов» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Марта 2021 года
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    «Ростов»

    По итогам 20 туров «Сельмаши» имеют 33 очка. Они занимают 5 место и находятся всего в трех очках от «Сочи».

    «Ротов» стартовал после паузы с ничьи. Подопечные Карпина сыграли 2:2 с «Зенитом». «Желто-синие» вели в счете, но не смогли удержать победу.

    До паузы «Ростов» проиграл ЦСКА 1:3 и «Уфе» 0:1, а также победил «Ахмат» 1:0. Всего в этом сезоне хозяева выиграли 10 матчей при 7 поражениях.

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    Не смогут сыграть Кенто Хасимото, Максим Осипенко и Павел Мамаев.

    «Сочи»

    «Сочи» взял высокую планку и сейчас команда идет на третьем месте (36 очков). В активе гостей 10 побед, 6 ничьих и 4 поражения.

    В официальных матчах подопечные Владимира Федотова имеют 5 побед подряд. После паузы «Бело-голубые» выиграли в 1/8 Кубка России «Краснодар» со счетом 2:1, а после этого дома разгромили тульский «Арсенал» 4:0.

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  • 01/03/2021

    • Победа над «Арсеналом» была четвертой подряд в чемпионате, причем сухой. Ранее «Сочи» победили «Спартак» 1:0, «Динамо» 2:0 и «Ахмат» 2:0.

    «Сочи» проиграли в 4 из 5 выездных матчей чемпионата России.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» и «Сочи» букмекеры дают практически одинаковые коэффициенты — 2.90 и 2.85 соответственно.

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    Нас ждет интересная игра двух команд, которые претендуют на еврокубки. Прошлая «очка» завершилась победой «Сочи» со счетом 4:2. Вполне можно предположить, что и в этот раз команды порадуют голами.

    «Ростов» устроил перестрелку с «Зенитом», а «Сочи» разгромил «Арсенал». Соперники находятся в неплохой форме, поэтому ждем результативной встречи. Ставим на тотал больше 2 за 1.95.

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