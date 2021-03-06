В субботу, 6 марта, в рамках 21-го тура РПЛ ЦСКА будет принимать «Ахмат». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 14:00 по мск. ЦСКА — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Во время зимнего перерыва ЦСКА подписал хавбека «Стабека» Эмиля Бохинена и арендовал форварда Саломона Рондона В аренды ушли Бистрович и Гайч, продан Нисимура.

В межсезонье коллектив Гончаренко не уступал, победив в пяти встречах при одной ничьей. Правда, соперники были из низших дивизионов Испании.

В 1/8 финала Кубка России ЦСКА на своем поле со счетом 2:0 обыграл «СКА-Хабаровск», а в стартовом матче РПЛ уступил в гостях «Локомотиву».

Календарь и таблица РПЛ

После 20 туров РПЛ ЦСКА с 37 очками на 2-м месте, на 5 баллов отставая от «Зенита». Разница мячей 35-19, 8 голов забил Влашич. Под вопросом участие Игоря Акинфеева.

«Ахмат»

Во время перерыва «Ахмат» пописал форварда «Ружомберока» Ладислава Альмаши и нападающего «Вииторула» Габриэла Янку. Команду покинул Олисе Роши.

На сборах грозненцы провели 8 контрольных матчей, одержав победы в половине из них и потерпев два поражения: от «Томи» (2:3) и «Сочи» (1:2).

Сезон «Ахмат» начал с победы в 1/8 финала Кубка России над «Ростовом» (1:0), после чего в рамках РПЛ уступил на своем поле «Динамо» (1:2).

После 20 туров РПЛ «волки» находятся на 11-й позиции с 26 очками. Разница мячей 20-23, Бернард Бериша забил шесть голов.

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.73, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Ахмата» — 5.00.

В первом круге ЦСКА победил со счетом 3:0, в прошлом сезоне «Ахмат» дважды проиграл — 0:3 в гостях и 0:4 дома.

ЦСКА всухую выиграл 6 последних матчей с «Ахматом». Без Акинфеева им будет сложнее, но прогнозируем что «армейцы» не проиграют.

Матч может быть не слишком результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.99 и «Обе забьют — нет» за 1.96.