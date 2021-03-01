В 27-м туре испанской Сегунды «Мирандес» дома сыграет с «Малагой». Встреча пройдет в первый день весны, начало — в 21:00 по мск. «Мирандес» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мирандес»

«Мирандес» с 37 очками разместился на девятом месте в турнирной таблице Сегунды, уступая зоне плей-офф (шестая строка) всего четыре балла.

«Кабаны» в минувших двух турах чемпионата разжились только одним пунктом, сыграв вничью на своем поле с «Жироной» (3:3), а также проиграли в прошлом игровом дне на выезде «Понферрадине» со счетом 0:1.

Перед этим они вышли победителями из трех встреч первенства подряд. В этот период «красные» в гостях переиграли «Картахену» (2:0) и «Кастельон» (1:0), а на своей арене одолели «Лас-Пальмас» (2:0).

Все прогнозы на футбол

13 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Мирандесу» четыре победных результата, шесть мировых исходов и три поражения, разница мячей в этих матчах — 13:11.

«Малага»

По итогам 26 сыгранных матчей «Малага» с 34 пунктом находится на 12 месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

За последние восемь игр первенства «анчоусы» смогли добыть только две виктории. Одна из них была в конце января на выезде над «Алькоркон» (1:0), а во второй раз в этот период они обыграли дома «Райо Вальекано» (2:0) в прошлом туре.

Также в этот период «медузы» по три раза играли вничью и уступали. Двое из поражений состоялись перед викторией над «великанами», где они были дома повержены 1:2 «Сарагосой» и 0:1 в Хихоне «Спортингом».

Вне родных стен «Малага» разжилась 20 очками из 34. Она выиграла в шести поединках, два раза делила очки с оппонентами и потерпела пять фиаско, разница мячей составляет 13:17.

В первом круге эти команды сыграли между собой вничью (1:1), в прошлом сезоне они также не выявили победителя в очных противостояниях — 1:1 и 2:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мирандеса» — 2.36, победа «Малаги» — 3.48, ничья — 3.00.

Как правило, эти команды в играх между собой огорчают друг друга. Прогнозируем, что и на этот раз смогут отличится и хозяева, и гости. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да.