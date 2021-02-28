В воскресенье, 28 февраля, в рамках 20-го тура РПЛ «Спартак» будет принимать казанский «Рубин». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена», начало — в 14:00 по мск. «Спартак» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил на 3-м месте, набрав 35 очков в 19 матчах и отставая от «Зенита» на 6 баллов. Разница мячей 33-21, по 8 голов забили Понсе и Ларссон.

Красно-белые в зимний перерыв усилились полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом и вернули Квинси Промеса. Покинули команду Александр Кокорин и Максим Глушенков.

«Спартак» провел на сборах лишь три контрольных матча. Красно-белые выиграли у «Пахтакора» (2:1), солигорского «Шахтера» (2:1) и «Риги» (4:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Возобновил сезон «Спартак» вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала столичному «Динамо» (0:2).

«Рубин»

Казанцы закончили первую часть сезона на 9-м месте с 28 очками. Разница мячей 24-25, Джордже Деспотович забил 7 голов.

«Рубин» арендовал хавбека Мицуки Сайто, подписал хавбека «Зенита» Леона Мусаева, а из Тамбова« — хава Михаила Костюкова и защитника Алексея Грицаенко. Ушел Дмитрий Тарасов.

На сборах казанцы провели девять контрольных матчей, в которых одержали пять побед и потерпели два поражения, уступив со счетом 2:3 "Динамо" и "Томи".

В последних матчах казанцы обыграли "Ротор" (3:0) и "Кайрат" (1:0). В матче со "Спартаком" не сыграют Сайто и Олег Шатов.

Прогноз и ставки

На победу "Спартака" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью в основное время — 3.60, а на победу "Рубина" — 4.50.

В первом круге "Спартак" победил в гостях 2:0, в прошлом сезоне красно-белые дома сыграли 0:0, а в гостях победили 2:1. На "Открытие Арене" "Рубин" в 5 последних матчах трижды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

Красно-белые последний раз проигрывали "Рубину" дома десять лет назад, прогнозируем что "Спартак" не проиграет.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.74 и "Обе забьют — нет" за 1.78.