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    Прервет ли «Рубин» неудачную серию выездов на «Открытие Арену»?

    «Спартак» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат России, 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Рубин»
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    Леонид Слуцкий
    В воскресенье, 28 февраля, в рамках 20-го тура РПЛ «Спартак» будет принимать казанский «Рубин». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена», начало — в 14:00 по мск. «Спартак» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Февраля 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 14:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.86
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил на 3-м месте, набрав 35 очков в 19 матчах и отставая от «Зенита» на 6 баллов. Разница мячей 33-21, по 8 голов забили Понсе и Ларссон.

    Красно-белые в зимний перерыв усилились полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом и вернули Квинси Промеса. Покинули команду Александр Кокорин и Максим Глушенков.

    «Спартак» провел на сборах лишь три контрольных матча. Красно-белые выиграли у «Пахтакора» (2:1), солигорского «Шахтера» (2:1) и «Риги» (4:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Возобновил сезон «Спартак» вылетом из Кубка России, проиграв в гостевом матче 1/8 финала столичному «Динамо» (0:2).

    «Рубин»

    Казанцы закончили первую часть сезона на 9-м месте с 28 очками. Разница мячей 24-25, Джордже Деспотович забил 7 голов.

    «Рубин» арендовал хавбека Мицуки Сайто, подписал хавбека «Зенита» Леона Мусаева, а из Тамбова« — хава Михаила Костюкова и защитника Алексея Грицаенко. Ушел Дмитрий Тарасов.

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  • 21/02/2021

    • На сборах казанцы провели девять контрольных матчей, в которых одержали пять побед и потерпели два поражения, уступив со счетом 2:3 "Динамо" и "Томи".

    В последних матчах казанцы обыграли "Ротор" (3:0) и "Кайрат" (1:0). В матче со "Спартаком" не сыграют Сайто и Олег Шатов.

    Прогноз и ставки

    На победу "Спартака" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью в основное время — 3.60, а на победу "Рубина" — 4.50.

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    В первом круге "Спартак" победил в гостях 2:0, в прошлом сезоне красно-белые дома сыграли 0:0, а в гостях победили 2:1. На "Открытие Арене" "Рубин" в 5 последних матчах трижды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

    Красно-белые последний раз проигрывали "Рубину" дома десять лет назад, прогнозируем что "Спартак" не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.74 и "Обе забьют — нет" за 1.78.

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