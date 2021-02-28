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    «Дачники» сразу побегут в атаку?

    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, АПЛ, 28 февраля 2021 года

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    Рубен Лофтус-Чик
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 15:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Февраля 2021 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 15:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» проводит блеклый сезон. Сейчас команда занимает 13 место, имея в своем активе 32 очка.

    Команда атакует не лучшим образом, забив в 25 матчах лишь 29 раз. При этом оборона «Кристал Пэлас» надежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.

    В минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. На выезде лондонцы не оставили шансов «Брайтону» (1:2).

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    Поединки против «коттеджеров» для команды проходят довольно успешно. Особенно последние три: в них были добыты победы. К тому же, меньше двух голов команда в тех матчах не забивала.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в минувшем туре чемпионата добыл важнейшую победу. Дома «дачники» переиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    Сейчас команда занимает 18 место в турнирной таблице с 22 очками в активе. При этом атака лондонцев выглядит откровенно бледно: в 25 матчах забит 21 мяч.

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    • А вот пропускает «Фулхэм» не так много. 32 мяча в 25 матчах — показатель не самый слабый. Да и вообще, «дачники», в отличие от первой части сезона, уже не выглядит обреченным.

    Сейчас отставание от спасительного 17 места измеряется тремя очками. Движение вверх очевидно, тем паче, «Фулхэм» не проигрывает уже в 4 матчах кряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 2.30, на ничью за 3.15, а на «Кристал Пэлас» — за 3.50

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    Хозяева в последних матчах выступают неровно, испытывая трудности в обороне.

    Гости сейчас на всех парах несутся из зоны вылета, вот и сейчас намерены взять очки.

    Гости проводят прекрасный турнирный отрезок, и в этой встрече будут активничать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.74

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