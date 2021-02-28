«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 15:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проводит блеклый сезон. Сейчас команда занимает 13 место, имея в своем активе 32 очка.

Команда атакует не лучшим образом, забив в 25 матчах лишь 29 раз. При этом оборона «Кристал Пэлас» надежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.

В минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. На выезде лондонцы не оставили шансов «Брайтону» (1:2).

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Поединки против «коттеджеров» для команды проходят довольно успешно. Особенно последние три: в них были добыты победы. К тому же, меньше двух голов команда в тех матчах не забивала.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в минувшем туре чемпионата добыл важнейшую победу. Дома «дачники» переиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Сейчас команда занимает 18 место в турнирной таблице с 22 очками в активе. При этом атака лондонцев выглядит откровенно бледно: в 25 матчах забит 21 мяч.

А вот пропускает «Фулхэм» не так много. 32 мяча в 25 матчах — показатель не самый слабый. Да и вообще, «дачники», в отличие от первой части сезона, уже не выглядит обреченным.

Сейчас отставание от спасительного 17 места измеряется тремя очками. Движение вверх очевидно, тем паче, «Фулхэм» не проигрывает уже в 4 матчах кряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 2.30, на ничью за 3.15, а на «Кристал Пэлас» — за 3.50

Хозяева в последних матчах выступают неровно, испытывая трудности в обороне.

Гости сейчас на всех парах несутся из зоны вылета, вот и сейчас намерены взять очки.

Гости проводят прекрасный турнирный отрезок, и в этой встрече будут активничать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.74