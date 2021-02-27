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    «Сороки» с «волками» проснутся после перерыва

    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, АПЛ, 27 февраля 2021 года

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    Каллум Уилсон
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Февраля 2021 года
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  • X
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» проводит довольно неоднозначный сезон. Сейчас команда занимает 17 место, имея в своем активе 25 очков.

    Команда атакует крайне слабо, забив 26 мячей в 25 матчах. При этом оборона «Ньюкасла» надежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.

    В минувшем туре «сороки» вновь проиграли. Правда, вряд ли кто-то ждал от команды успешного исхода в выездной встрече с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

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    Поединки против «волков» для команды проходят не столь успешно. Скорее, традиционно миролюбиво, ведь три последних свидания завершились ничьими.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в минувшем туре чемпионата добыл победу. Дома «волки» минимально одолели «Лидс».

    Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. При этом атака «вулвз» выглядит откровенно блекло: в 25 матчах забито 26 мячей.

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  • 22/02/2021

    • А вот пропускает «Вулверхэмптон» относительно нечасто. 32 мяча в 25 матчах — показатель средний, что вполне соответствует статусу клуба в АПЛ.

    Сейчас «волки» ни на что не претендуют. В пятерку команда вряд ли поднимется, да и вылет «вулвз» явно не угрожает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вулверхэмптон» за 2.20, на ничью за 3.16, а на «Ньюкасл» — за 3.94

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    Хозяева откровенно бледно выглядят в атаке, но дома наверняка постараются оторваться от зоны вылета.

    Гости нестабильны, но в двух последних поединках добыли две победы.

    Обе команды атакуют слабо, так что явно мотивированы улучшить свою реализацию. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.66

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