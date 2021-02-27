«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» проводит довольно неоднозначный сезон. Сейчас команда занимает 17 место, имея в своем активе 25 очков.

Команда атакует крайне слабо, забив 26 мячей в 25 матчах. При этом оборона «Ньюкасла» надежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.

В минувшем туре «сороки» вновь проиграли. Правда, вряд ли кто-то ждал от команды успешного исхода в выездной встрече с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

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Поединки против «волков» для команды проходят не столь успешно. Скорее, традиционно миролюбиво, ведь три последних свидания завершились ничьими.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в минувшем туре чемпионата добыл победу. Дома «волки» минимально одолели «Лидс».

Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. При этом атака «вулвз» выглядит откровенно блекло: в 25 матчах забито 26 мячей.

А вот пропускает «Вулверхэмптон» относительно нечасто. 32 мяча в 25 матчах — показатель средний, что вполне соответствует статусу клуба в АПЛ.

Сейчас «волки» ни на что не претендуют. В пятерку команда вряд ли поднимется, да и вылет «вулвз» явно не угрожает.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вулверхэмптон» за 2.20, на ничью за 3.16, а на «Ньюкасл» — за 3.94

Хозяева откровенно бледно выглядят в атаке, но дома наверняка постараются оторваться от зоны вылета.

Гости нестабильны, но в двух последних поединках добыли две победы.

Обе команды атакуют слабо, так что явно мотивированы улучшить свою реализацию. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.66