«Ньюкасл»
«Ньюкасл» проводит довольно неоднозначный сезон. Сейчас команда занимает 17 место, имея в своем активе 25 очков.
Команда атакует крайне слабо, забив 26 мячей в 25 матчах. При этом оборона «Ньюкасла» надежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.
В минувшем туре «сороки» вновь проиграли. Правда, вряд ли кто-то ждал от команды успешного исхода в выездной встрече с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Поединки против «волков» для команды проходят не столь успешно. Скорее, традиционно миролюбиво, ведь три последних свидания завершились ничьими.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» в минувшем туре чемпионата добыл победу. Дома «волки» минимально одолели «Лидс».
Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. При этом атака «вулвз» выглядит откровенно блекло: в 25 матчах забито 26 мячей.
А вот пропускает «Вулверхэмптон» относительно нечасто. 32 мяча в 25 матчах — показатель средний, что вполне соответствует статусу клуба в АПЛ.
Сейчас «волки» ни на что не претендуют. В пятерку команда вряд ли поднимется, да и вылет «вулвз» явно не угрожает.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вулверхэмптон» за 2.20, на ничью за 3.16, а на «Ньюкасл» — за 3.94
Хозяева откровенно бледно выглядят в атаке, но дома наверняка постараются оторваться от зоны вылета.
Гости нестабильны, но в двух последних поединках добыли две победы.
Обе команды атакуют слабо, так что явно мотивированы улучшить свою реализацию. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.66