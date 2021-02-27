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    «Манчестер Сити» продлит серию побед до 20-ти матчей?

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат Англии 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
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    Победная серия «Манчестер Сити» составляет уже 19 матчей
    «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 15:30 мск. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Февраля 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 15:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.26
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    Начать надо с того, что победная серия «Манчестер Сити» составляет уже 19 матчей. И на этом, пожалуй, можно заканчивать наш короткий рассказ о текущем состоянии команды Хосепа Гвардиолы. Все и так предельно ясно.

    «Манчестер Сити» ранее на этой неделе выиграл у менхенгладбахской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. И в очередной раз «Сити» ушел с поля без пропущенных мячей.

    Всего же у «Манчестер Сити» уже 24 сухих матча в этом сезоне. За весь прошлый было 23.

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  • 22/02/2021

    • В АПЛ победная серия «Манчестер Сити» составляет 13 матчей. Ближайшего преследователя в турнирной таблице — «Манчестер Юнайтед» — «горожане» опережают на 10 очков. Очевидно, что интрига в борьбе за чемпионский титул почти исчерпана.

    «Вест Хэм»

    Тем временем «Вест Хэм» тоже весьма успешно проводит сезон. Все относительно, конечно, но текущее четвертое место в таблице АПЛ действительно можно считать грандиозным достижением для лондонской команды.

    В феврале «Вест Хэм» одержал победы над «Астон Виллой», «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэмом», а также сыграл вничью с «Фулхэмом».

    В этом году «Вест Хэм» проиграл лишь один матч в рамках АПЛ — это был матч с «Ливерпулем».

    Все прогнозы на АПЛ

    Беспроигрышная серия «Вест Хэма» в гостях составляет уже пять матчей. Последний раз «молотобойцы» проигрывали в гостях два месяца назад.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Вест Хэма» — за 14.50.

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    В первом круге «Вест Хэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. Но тот «Сити» и нынешний, по сути, две разные команды. Это как сравнивать 12-й айфон с пятым. Ну окей, с восьмым.

    Скорее всего, «Манчестер Сити» снова выиграет, а в матче будет забито максимум три мяча. Команда Гвардиолы любит такие победы — 1:0, 2:0.

    Ставка - победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.14.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью хотя бы в одном тайме за 1.88. «Вест Хэм» вполне может сохранить интригу как минимум до перерыва.

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