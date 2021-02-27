«Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 15:30 мск. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Начать надо с того, что победная серия «Манчестер Сити» составляет уже 19 матчей. И на этом, пожалуй, можно заканчивать наш короткий рассказ о текущем состоянии команды Хосепа Гвардиолы. Все и так предельно ясно.

«Манчестер Сити» ранее на этой неделе выиграл у менхенгладбахской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. И в очередной раз «Сити» ушел с поля без пропущенных мячей.

Всего же у «Манчестер Сити» уже 24 сухих матча в этом сезоне. За весь прошлый было 23.

В АПЛ победная серия «Манчестер Сити» составляет 13 матчей. Ближайшего преследователя в турнирной таблице — «Манчестер Юнайтед» — «горожане» опережают на 10 очков. Очевидно, что интрига в борьбе за чемпионский титул почти исчерпана.

«Вест Хэм»

Тем временем «Вест Хэм» тоже весьма успешно проводит сезон. Все относительно, конечно, но текущее четвертое место в таблице АПЛ действительно можно считать грандиозным достижением для лондонской команды.

В феврале «Вест Хэм» одержал победы над «Астон Виллой», «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэмом», а также сыграл вничью с «Фулхэмом».

В этом году «Вест Хэм» проиграл лишь один матч в рамках АПЛ — это был матч с «Ливерпулем».

Все прогнозы на АПЛ

Беспроигрышная серия «Вест Хэма» в гостях составляет уже пять матчей. Последний раз «молотобойцы» проигрывали в гостях два месяца назад.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Вест Хэма» — за 14.50.

В первом круге «Вест Хэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. Но тот «Сити» и нынешний, по сути, две разные команды. Это как сравнивать 12-й айфон с пятым. Ну окей, с восьмым.

Скорее всего, «Манчестер Сити» снова выиграет, а в матче будет забито максимум три мяча. Команда Гвардиолы любит такие победы — 1:0, 2:0.

Ставка - победа «Манчестер Сити» + тотал матча меньше 3,5 за 2.14.

Также можно рассмотреть ставку на ничью хотя бы в одном тайме за 1.88. «Вест Хэм» вполне может сохранить интригу как минимум до перерыва.