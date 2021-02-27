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    «Химки» будут торопить события?

    «Химки» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, РПЛ, 27 февраля 2021 года

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    Аршак Корян
    «Химки» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Февраля 2021 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Химки»

    «Химки» в нынешнем сезоне бьется за сохранение в РПЛ. Сейчас команда занимает 11 место, имея в своем активе 25 очков.

    С приходом на тренерский мостик Игоря Черевченко команда существенно прибавила. Еще бы, ведь старт сезона для подмосковного клуба получился провальным: химкинцы шли в самом низу.

    Атакуют «Химки» не особо результативно, соорудив лишь 24 мяча в 19 матчах. При этом оборона команды действует не так монолитно (30 пропущенных мячей).

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    С «Уфой» команда играет не столь удачно. Из трех очных встреч химкинцы победили лишь в последней, до того уступив дважды. Правда, настроение у команды сейчас не очень: оно испортилось после домашнего кубкового фиаско от «Крыльев Советов» (0:4).

    «Уфа»

    «Уфа» нынешний сезон проваливает. Правда, с назначением на тренерский пост Рашида Рахимова у болельщиков клуба появилась надежда на спасение.

    Сейчас команда занимает непривычно низкое для себя 15 место в турнирной таблице с 13 очками в активе. При этом атака «Уфы» выглядит уж очень скромно: в 19 матчах забито всего 14 мячей.

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    • Между тем, пропускает «Уфа» частенько. 31 мяч в 19 матчах — с такими показателями выжить в РПЛ будет задачей крайне непростой.

    В первом круге уфимцы вчистую уступили «Химкам». В родных стенах «Уфа» еще до перерыва проигрывала со счетом 0:2, но в концовке встрече смогла забить один гол (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.35, на ничью за 3.10, а на «Уфу» — за 3.29

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    Хозяева при Черевченко добывают очки с равными по классу оппонентами, вот и на сей раз будут пытаться добыть три очка.

    «Уфа» будет цепляться за очки, тем более, при Рахимове игра команды смотрится выгоднее, чем на старте сезона.

    В матчах примерно равных по классу оппонентов зачастую многое решает быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.83

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