«Химки» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» в нынешнем сезоне бьется за сохранение в РПЛ. Сейчас команда занимает 11 место, имея в своем активе 25 очков.

С приходом на тренерский мостик Игоря Черевченко команда существенно прибавила. Еще бы, ведь старт сезона для подмосковного клуба получился провальным: химкинцы шли в самом низу.

Атакуют «Химки» не особо результативно, соорудив лишь 24 мяча в 19 матчах. При этом оборона команды действует не так монолитно (30 пропущенных мячей).

Все прогнозы на РПЛ

С «Уфой» команда играет не столь удачно. Из трех очных встреч химкинцы победили лишь в последней, до того уступив дважды. Правда, настроение у команды сейчас не очень: оно испортилось после домашнего кубкового фиаско от «Крыльев Советов» (0:4).

«Уфа»

«Уфа» нынешний сезон проваливает. Правда, с назначением на тренерский пост Рашида Рахимова у болельщиков клуба появилась надежда на спасение.

Сейчас команда занимает непривычно низкое для себя 15 место в турнирной таблице с 13 очками в активе. При этом атака «Уфы» выглядит уж очень скромно: в 19 матчах забито всего 14 мячей.

Между тем, пропускает «Уфа» частенько. 31 мяч в 19 матчах — с такими показателями выжить в РПЛ будет задачей крайне непростой.

В первом круге уфимцы вчистую уступили «Химкам». В родных стенах «Уфа» еще до перерыва проигрывала со счетом 0:2, но в концовке встрече смогла забить один гол (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 2.35, на ничью за 3.10, а на «Уфу» — за 3.29

Хозяева при Черевченко добывают очки с равными по классу оппонентами, вот и на сей раз будут пытаться добыть три очка.

«Уфа» будет цепляться за очки, тем более, при Рахимове игра команды смотрится выгоднее, чем на старте сезона.

В матчах примерно равных по классу оппонентов зачастую многое решает быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.83