«Зиря»
Максимум на что может надеется «Зиря» в этом чемпионате Азербайджана, то только на завоевание бронзовых наград. Сейчас она с 25 очками идет третьей, отставая на пять баллов от второй строки и опережает четвертое место на два пункта.
За всю турнирную дистанцию «орлы» добыли шесть победных результатов, семь раз делили очки с оппонентами и трижды проиграли. Разница мячей в этих встречах составляет 22:18.
Сейчас у клуба из пригорода Баку 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. Сперва в этом отрезке он три раза победил, а затем трижды сыграл вничью.
Так в своем последнем проведенном поединке «Зиря» расписала выездную мировую с предпоследней «Кешлей» (2:2), а перед этим с таким же счетом сыграла дома с последним «Сабахом».
«Нефтчи»
«Нефтчи» в этом сезоне нацелились на чемпионство. В данный момент столичная команда возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 33 очка, оторвавшись от второй строки на три пункта.
В текущем первенстве «нефтяники» победили в десяти играх, а также по три раза играли вничью и уступали. Разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 21:16.
В рамках чемпионата страны клуб из Баку вышел победителем из своих последних пяти проведенных игр, пропустив за этот период только три гола и никогда более одного мяча за встречу.
В минувшем туре чемпионата страны «Нефтчи» на своей арене переиграл минимально «Габалу» (1:0), а игровым днем ранее справился на выезде с главным конкурентом за титул «Карабахом», выиграв 2:1.
За последние четыре очные встречи этих клубов дважды по 1:0 победила «Зиря» и дважды была ничья 0:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Нефтчи» предлагают — 2.70.
На викторию «Зири» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.28.
За последние шесть очных встреч этих коллективов забивала только одна команда или не забивал никто. Сейчас прогнозируем, что эта серия прервется и отличатся обе команды.