В четверг, 25 февраля, в 17-м туре чемпионата Азербайджана по футболу «Зиря» на своей арене сыграет с «Нефтчи». Начало игры — в 15:00 по мск. «Зиря» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

Максимум на что может надеется «Зиря» в этом чемпионате Азербайджана, то только на завоевание бронзовых наград. Сейчас она с 25 очками идет третьей, отставая на пять баллов от второй строки и опережает четвертое место на два пункта.

За всю турнирную дистанцию «орлы» добыли шесть победных результатов, семь раз делили очки с оппонентами и трижды проиграли. Разница мячей в этих встречах составляет 22:18.

Сейчас у клуба из пригорода Баку 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. Сперва в этом отрезке он три раза победил, а затем трижды сыграл вничью.

Все прогнозы на футбол

Так в своем последнем проведенном поединке «Зиря» расписала выездную мировую с предпоследней «Кешлей» (2:2), а перед этим с таким же счетом сыграла дома с последним «Сабахом».

«Нефтчи»

«Нефтчи» в этом сезоне нацелились на чемпионство. В данный момент столичная команда возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 33 очка, оторвавшись от второй строки на три пункта.

В текущем первенстве «нефтяники» победили в десяти играх, а также по три раза играли вничью и уступали. Разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 21:16.

В рамках чемпионата страны клуб из Баку вышел победителем из своих последних пяти проведенных игр, пропустив за этот период только три гола и никогда более одного мяча за встречу.

В минувшем туре чемпионата страны «Нефтчи» на своей арене переиграл минимально «Габалу» (1:0), а игровым днем ранее справился на выезде с главным конкурентом за титул «Карабахом», выиграв 2:1.

За последние четыре очные встречи этих клубов дважды по 1:0 победила «Зиря» и дважды была ничья 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Нефтчи» предлагают — 2.70.

На викторию «Зири» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.28.

За последние шесть очных встреч этих коллективов забивала только одна команда или не забивал никто. Сейчас прогнозируем, что эта серия прервется и отличатся обе команды.