ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринПолитический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности «Барселона» — ПСЖЛЧ. «Бавария» разгромила «Лацио», «Челси» одолел «Атлетико» Жоан ЛапортаПрезидентские выборы в «Барселоне». Кандидаты поделились планами
  • 00:55
    • «Бавария» разгромила «Лацио» в Риме
  • 00:53
    • Гол Жиру принес «Челси» победу над «Атлетико» в Лиге чемпионов
  • 01:19
    • Левандовский вышел на третье место списка лучших бомбардиров Лиги чемпионов
  • 22:48
    • «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в Риге
  • 22:33
    • «Витязь» проиграл «Йокериту», «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ
  • 20:18
    • УЕФА начал расследование по поводу оскорблений в адрес Ибрагимовича
  • 19:28
    • ЦСКА «всухую» обыграл «Северсталь» в Череповце
    Все новости спорта

    Теперь забьют обе команды?

    «Зиря» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Азербайджана, 25 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сборная Азербайджана
    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Нефтчи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтчи»
    В четверг, 25 февраля, в 17-м туре чемпионата Азербайджана по футболу «Зиря» на своей арене сыграет с «Нефтчи». Начало игры — в 15:00 по мск. «Зиря» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зиря»

    Максимум на что может надеется «Зиря» в этом чемпионате Азербайджана, то только на завоевание бронзовых наград. Сейчас она с 25 очками идет третьей, отставая на пять баллов от второй строки и опережает четвертое место на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию «орлы» добыли шесть победных результатов, семь раз делили очки с оппонентами и трижды проиграли. Разница мячей в этих встречах составляет 22:18.

    Сейчас у клуба из пригорода Баку 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. Сперва в этом отрезке он три раза победил, а затем трижды сыграл вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Так в своем последнем проведенном поединке «Зиря» расписала выездную мировую с предпоследней «Кешлей» (2:2), а перед этим с таким же счетом сыграла дома с последним «Сабахом».

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» в этом сезоне нацелились на чемпионство. В данный момент столичная команда возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 33 очка, оторвавшись от второй строки на три пункта.

    В текущем первенстве «нефтяники» победили в десяти играх, а также по три раза играли вничью и уступали. Разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 21:16.

  • Трансферный дайджест. 16-22 февраля
  • Переберется ли бомбардир «Зенита» в Испанию, кем «Реал» хочет заменить Рамоса, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней
  • 22/02/2021

    • В рамках чемпионата страны клуб из Баку вышел победителем из своих последних пяти проведенных игр, пропустив за этот период только три гола и никогда более одного мяча за встречу.

    В минувшем туре чемпионата страны «Нефтчи» на своей арене переиграл минимально «Габалу» (1:0), а игровым днем ранее справился на выезде с главным конкурентом за титул «Карабахом», выиграв 2:1.

    За последние четыре очные встречи этих клубов дважды по 1:0 победила «Зиря» и дважды была ничья 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Нефтчи» предлагают — 2.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На викторию «Зири» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.28.

    За последние шесть очных встреч этих коллективов забивала только одна команда или не забивал никто. Сейчас прогнозируем, что эта серия прервется и отличатся обе команды.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Детройт — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бруклин — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барти — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Синнер — Бедене
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гронинген — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Суонси — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Блэкберн — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Боруссия М — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
    • 02:01 19/02/2021     «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
  • «Ливерпуль» достиг нового дна
    • 03:26 21/02/2021     Роналду провел невыразительный матч
  • «Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне
    • 23:51 18/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Зиря» — «Нефтчи» 25.02.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.95.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры