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    «Арагонцы» прервут домашнюю серию неудач с «гончарами»?

    «Сарагоса» — «Алькоркон». Прогноз и ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Испании, 22 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Алькоркон»
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    «Сарагоса»
    В понедельник, 22 февраля, в 26-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем стадионе «Ла-Ромареда» сыграет с «Алькорконом». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Алькоркон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Февраля 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:00 Алькоркон Алькоркон
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» после 25 сыгранных матчей находится на 17 месте в турнирной таблице Сегунды. У нее на счету 27 очков и отрыв от зоны вылета всего в два балла.

    В своей последней проведенной встрече первенства «арагонцы» расписали выездную мировую с «Сабаделем», сыграв 1:1, а ранее они поочередно обыграли дома 1:0 «Понферрадину» и в гостях 2:1 «Малагу».

    Отметим, что проиграла «Сарагоса» всего один поединок из семи последних встреч первенства при четырех победах и двух ничьих. За это время ей удалось набрать 14 очков, что на одно больше, чем за первые 18 туров.

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    На своем поле команда набрала 19 очков из 27 общих, выиграв пять игр, четыре раза сыграв вничью и трижды уступив. Разница мячей в этих встречах составляет 13:10.

    «Алькоркон»

    Перед стартом данного тура «Алькоркон» занимает предпоследнее 21 место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, набрав 23 очка и отстает от безопасной 18 строки на три пункта.

    В прошлое туре «гончары» обыграл на своей территории «Логроньес» со счетом 1:0, тем самым прервав свою 3-матчевую проигрышную серию, а также серию из пяти поединков без побед.

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    • К слову, эта виктория стала для команды всего лишь второй за 11 последних матчей в Сегунде. И в этот период она забила только семь мячей, и всего раз более одного гола за игру.

    На чужом поле «Алькоркон» разжился 8 баллами из 23. «Желтые» выиграли одну встречу, пять раз делили очки с оппонентами и шесть раз были повержены, разница мячей — 5:10.

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    В первом круге «Сарагоса» разгромила «Алькоркон» на его поле со счетом 3:0, а в Кубке Испании «гончары» взяли реванш — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.14, победа «Алькоркона» — 3.786, ничья — 3.14.

    «Сарагоса» проиграла три последние домашние игры «Алькоркону», забив за все это время «гончарам» только один гол. Однако сейчас ожидаем, что эта серия прервется и «арагонцы» добудут победу. Наша ставка на эту игру — П1.

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