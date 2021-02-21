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    «Орлы» заклюют аутсайдера?

    «Фаренсе» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 1.60) на матч чемпионата Португалии по футболу 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Бенфика»
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    Ян Вертонген
    «Фаренсе» сыграет на своем поле со «Бенфикой» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 23:15 мск. «Фаренсе» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 21 Февраля 2021 года
    Фаренсе
  • Португалия. Примера
    •  Фаренсе 23:15 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.70
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
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    «Фаренсе»

    «Фаренсе» в чемпионате ни на что существенное не претендует. Так, типичный борец за выживание, о чем говорит текущее 14 место.

    Сейчас в активе у команды всего 17 очков в 19 матчах. Причем отрыв от зоны вылета составляет лишь один пункт.

    В минувшем туре «Фаренсе» добыл ничью на выезде. Команде удалось дать бой «Гимарайншу» (2:2), что стало сенсацией.

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    «Бенфика» для «Фаренсе» — весьма неудобный оппонент. Последние 5 поединков подарили команде лишь одну ничью при четырех поражениях.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в минувшем туре чемпионата потеряла важнейшие очки. Ничья на выезде с «Морейренсе» (1:1) в планы лиссабонцев явно не входила.

    На текущий момент «Бенфика» занимает 4 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, отставание от лидера Примейра-лиги «Спортинга» растет, словно на дрожжах — уже 13 очков.

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    • «Бенфика» имеет в своем активе 38 очков. Такая диспозиция явно ничего позитивного команде не сулит, да и игра «орлов» явно не говорит о прогрессе.

    Лиссабонцы в нынешнем сезоне испытывают трудности в нападении. В 19 матчах «орлы» забили только 33 раза, чего явно недостаточно для полноценного участия в чемпионской гонке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.49, на ничью за 4.44, а на «Фаренсе» — за 6.65

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    Хозяева борются за выживание, и в этой встрече будут рады даже ничьей.

    «Бенфика» нестабильна, к тому же имеет серьезные проблемы с реализацией голевых моментов.

    Гости в последних матчах демонстрируют не самый лучший уровень игры, однако обыгрывать одного из аутсайдеров просто обязаны. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -0.75 с коэффициентом 1.60

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