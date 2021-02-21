«Фаренсе»
«Фаренсе» в чемпионате ни на что существенное не претендует. Так, типичный борец за выживание, о чем говорит текущее 14 место.
Сейчас в активе у команды всего 17 очков в 19 матчах. Причем отрыв от зоны вылета составляет лишь один пункт.
В минувшем туре «Фаренсе» добыл ничью на выезде. Команде удалось дать бой «Гимарайншу» (2:2), что стало сенсацией.
«Бенфика» для «Фаренсе» — весьма неудобный оппонент. Последние 5 поединков подарили команде лишь одну ничью при четырех поражениях.
«Бенфика»
«Бенфика» в минувшем туре чемпионата потеряла важнейшие очки. Ничья на выезде с «Морейренсе» (1:1) в планы лиссабонцев явно не входила.
На текущий момент «Бенфика» занимает 4 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, отставание от лидера Примейра-лиги «Спортинга» растет, словно на дрожжах — уже 13 очков.
«Бенфика» имеет в своем активе 38 очков. Такая диспозиция явно ничего позитивного команде не сулит, да и игра «орлов» явно не говорит о прогрессе.
Лиссабонцы в нынешнем сезоне испытывают трудности в нападении. В 19 матчах «орлы» забили только 33 раза, чего явно недостаточно для полноценного участия в чемпионской гонке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.49, на ничью за 4.44, а на «Фаренсе» — за 6.65
Хозяева борются за выживание, и в этой встрече будут рады даже ничьей.
«Бенфика» нестабильна, к тому же имеет серьезные проблемы с реализацией голевых моментов.
Гости в последних матчах демонстрируют не самый лучший уровень игры, однако обыгрывать одного из аутсайдеров просто обязаны. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -0.75 с коэффициентом 1.60