«Фаренсе» сыграет на своем поле со «Бенфикой» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 23:15 мск. «Фаренсе» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фаренсе»

«Фаренсе» в чемпионате ни на что существенное не претендует. Так, типичный борец за выживание, о чем говорит текущее 14 место.

Сейчас в активе у команды всего 17 очков в 19 матчах. Причем отрыв от зоны вылета составляет лишь один пункт.

В минувшем туре «Фаренсе» добыл ничью на выезде. Команде удалось дать бой «Гимарайншу» (2:2), что стало сенсацией.

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«Бенфика» для «Фаренсе» — весьма неудобный оппонент. Последние 5 поединков подарили команде лишь одну ничью при четырех поражениях.

«Бенфика»

«Бенфика» в минувшем туре чемпионата потеряла важнейшие очки. Ничья на выезде с «Морейренсе» (1:1) в планы лиссабонцев явно не входила.

На текущий момент «Бенфика» занимает 4 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, отставание от лидера Примейра-лиги «Спортинга» растет, словно на дрожжах — уже 13 очков.

«Бенфика» имеет в своем активе 38 очков. Такая диспозиция явно ничего позитивного команде не сулит, да и игра «орлов» явно не говорит о прогрессе.

Лиссабонцы в нынешнем сезоне испытывают трудности в нападении. В 19 матчах «орлы» забили только 33 раза, чего явно недостаточно для полноценного участия в чемпионской гонке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.49, на ничью за 4.44, а на «Фаренсе» — за 6.65

Хозяева борются за выживание, и в этой встрече будут рады даже ничьей.

«Бенфика» нестабильна, к тому же имеет серьезные проблемы с реализацией голевых моментов.

Гости в последних матчах демонстрируют не самый лучший уровень игры, однако обыгрывать одного из аутсайдеров просто обязаны. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -0.75 с коэффициентом 1.60