ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевЧемпионский теннис. Медведев не оставил шансов Циципасу Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря Бруно ФернандешФернандеш теперь создает моменты, даже убегая от мяча. «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад»
  • 13:57
    • Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open
  • 00:52
    • «Вулверхэмптон» с минимальным счетом одолел «Лидс»
  • 23:05
    • «Бавария» может уйти на карантин перед матчем ЛЧ с «Лацио»
  • 22:33
    • «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»
  • 22:19
    • СМИ: «Тоттенхэм» не уволит Моуринью до конца сезона
  • 21:39
    • «Краснодар» близок к аренде защитника сборной Камеруна
  • 19:48
    • Сборная России завоевала путевку на Евробаскет
    Все новости спорта

    Сорвет ли «Барселона» злость на «Кадисе»?

    «Барселона» — «Кадис». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 21 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Кадис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Кадис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» занимает третье место
    В воскресенье, 21 февраля, «Барселона» на своем поле примет «Кадис» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 16:00 по московскому времени. «Барселона» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 21 Февраля 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 16:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    «Барселона» в нынешнем сезоне пока не похожа на себя лучших образцов. В Примере команда Рональда Кумана почти безнадежно отстает от «Атлетико», занимая третье место.

    Правда, в последних матчах каталонцы начали нащупывать нити успеха. Правда, игра команды все так же зависима от гениального Лионеля Месси.

    Вот только в первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» уступила «Севилье» (2:0), поэтому теперь ей нужно отыгрывать гандикап в ответном поединке.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Посреди недели «блауграна» приблизилась к вылету из еще одного турнира, проиграв в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома ПСЖ с разгромным счетом 1:4.

    «Кадис»

    «Кадис» большую часть нынешнего сезона проводил довольно продуктивно, пока не впал в психологическую яму. Поэтому нынешнее 15 место стоит считать рискованным с точки зрения борьбы за выживание.

    В активе у «Кадиса» 24 очка в 23 матчах. При этом главной проблемой команды видится слабоватая атака, сумевшая забить лишь 20 голов.

  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
  • Реакция СМИ на крупную победу «ПСЖ» над «Барселоной»
  • 17/02/2021

    • В минувшем туре «Кадис» проиграл. Команда не устояла перед натиском «Атлетика», уступив с разгромным счетом (0:4).

    Это поражение стало пятым в шести предыдущих поединках во всех турнирах. При этом только в одном матче андалусцам удалось сыграть вничью — с «Леванте» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Успех гостей оценивается в 19,00, тогда как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Брэди — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мариуполь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кельн — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Норвич — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эспаньол — Сабадель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Кадис» 21.02.2021 в 16:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.05.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры