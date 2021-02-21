В воскресенье, 21 февраля, «Барселона» на своем поле примет «Кадис» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 16:00 по московскому времени. «Барселона» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» в нынешнем сезоне пока не похожа на себя лучших образцов. В Примере команда Рональда Кумана почти безнадежно отстает от «Атлетико», занимая третье место.

Правда, в последних матчах каталонцы начали нащупывать нити успеха. Правда, игра команды все так же зависима от гениального Лионеля Месси.

Вот только в первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» уступила «Севилье» (2:0), поэтому теперь ей нужно отыгрывать гандикап в ответном поединке.

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Посреди недели «блауграна» приблизилась к вылету из еще одного турнира, проиграв в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома ПСЖ с разгромным счетом 1:4.

«Кадис»

«Кадис» большую часть нынешнего сезона проводил довольно продуктивно, пока не впал в психологическую яму. Поэтому нынешнее 15 место стоит считать рискованным с точки зрения борьбы за выживание.

В активе у «Кадиса» 24 очка в 23 матчах. При этом главной проблемой команды видится слабоватая атака, сумевшая забить лишь 20 голов.

В минувшем туре «Кадис» проиграл. Команда не устояла перед натиском «Атлетика», уступив с разгромным счетом (0:4).

Это поражение стало пятым в шести предыдущих поединках во всех турнирах. При этом только в одном матче андалусцам удалось сыграть вничью — с «Леванте» (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

Успех гостей оценивается в 19,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,05.