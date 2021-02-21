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    Голепад на «Вилла Парк»?

    «Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, АПЛ, 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Лестер»
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    Дженгиз Ундер
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Февраля 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:05 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.67
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне приличные результаты. Все-таки 8 место для бирмингемцев — довольно приемлемая диспозиция.

    У команды дела неплохо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 36 забитых голов в 22 матчах. При этом пропускают «вилланы» относительно немного — 24 мяча.

    В минувшем туре «Астон Вилла» добилась выездной ничьей. С «Брайтоном» бирмингемцы не справились — 0:0.

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    С «Лестером» «Астон Вилла» играет с переменным успехом. В 5 последних очных встречах соперники по два раза обменялись победами.

    «Лестер»

    «Лестер» в минувшем туре вновь продемонстрировал свои лучшие качества. Команда дома показательно переиграла «Ливерпуль» (3:1).

    Сейчас «лисы» пребывают на 3 месте в турнирной таблице с 46 очками в активе. Очевидно, в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов шансы у команды отличные, а вот чемпионский титул уже, вероятно, забронировал за собой «Манчестер Сити».

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    • Статистика у «Лестера» вполне достойная. В 24 матчах команда смогла забить 42 мяча. И это — при 26 пропущенных голах в свои ворота.

    В этой встрече «лисы» будут преисполнены реваншистских настроений. В первом круге «Лестер» дома минимально уступил «вилланам», пропустив в компенсированное время.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.44, на ничью за 3.59, а на «Астон Виллу» — за 2.89

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    «Астон Вилла» может дать бой любому сопернику, к тому же в первом круге обыграла «лис».

    «Лестер» наверняка будет стремиться добыть три очка, дабы реально побороться за 2 место.

    Обе команды неплохо атакуют, и явно будут стремиться сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76

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