«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне приличные результаты. Все-таки 8 место для бирмингемцев — довольно приемлемая диспозиция.

У команды дела неплохо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 36 забитых голов в 22 матчах. При этом пропускают «вилланы» относительно немного — 24 мяча.

В минувшем туре «Астон Вилла» добилась выездной ничьей. С «Брайтоном» бирмингемцы не справились — 0:0.

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С «Лестером» «Астон Вилла» играет с переменным успехом. В 5 последних очных встречах соперники по два раза обменялись победами.

«Лестер»

«Лестер» в минувшем туре вновь продемонстрировал свои лучшие качества. Команда дома показательно переиграла «Ливерпуль» (3:1).

Сейчас «лисы» пребывают на 3 месте в турнирной таблице с 46 очками в активе. Очевидно, в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов шансы у команды отличные, а вот чемпионский титул уже, вероятно, забронировал за собой «Манчестер Сити».

Статистика у «Лестера» вполне достойная. В 24 матчах команда смогла забить 42 мяча. И это — при 26 пропущенных голах в свои ворота.

В этой встрече «лисы» будут преисполнены реваншистских настроений. В первом круге «Лестер» дома минимально уступил «вилланам», пропустив в компенсированное время.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.44, на ничью за 3.59, а на «Астон Виллу» — за 2.89

«Астон Вилла» может дать бой любому сопернику, к тому же в первом круге обыграла «лис».

«Лестер» наверняка будет стремиться добыть три очка, дабы реально побороться за 2 место.

Обе команды неплохо атакуют, и явно будут стремиться сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76