«Арминия» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 22:30 мск. «Арминия» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

В предыдущем матче Бундеслиги «Арминия» выдала на-гора сенсацию. На выезде команда разжилась очками в матче с лидером «Баварией» (3:3).

Сейчас «Арминия» занимает 16 место в турнирной таблице с 18 пунктами в активе. При этом забивает команда откровенно с трудом — всего 18 голов в 20 встречах.

«Арминия» не лучшим образом обороняется. В 20 матчах команда пропустила 35 мячей. Не худший результат, но команда ведь находится в опасной зоне…

Все прогнозы на Бундеслигу

«Арминии» матчи с «Вольфсбургом» откровенно не удаются. В пяти последних матчах клуб из Билефельда разжился лишь одной ничьей при четырех поражениях.

«Вольфсбург»

Эта команда ныне находится на заметном подъеме. Текущее 4 место с 39 очками — вполне показательная картина, позволяющая надеяться на отличную концовку сезона.

«Вольфсбург» в минувшем туре дома потерял очки. Впрочем, ничья с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0) — не самый печальный результат.

У «волков» весьма надежная оборона (19 пропущенных мячей), зато атакует команда не так уверенно (32 гола). Так что нужно срочно улучшать атакующие показатели.

В этом матче гости явно планируют взять три очка. Ко всему прочему, «Арминия» будет явно уставшей после подвига в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.68, на ничью за 4.20, а на «Арминию» — за 5.25

Хозяева активно борются за выживание, но тягаться с «волками» им будет крайне сложно.

«Вольфсбург» до ничьей в минувшем туре добыл пять викторий подряд, так что будет стремиться вернуться на победный путь.

Гости и в классе превосходят соперника, и имеют мотивацию улучшить собственную результативность. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 1.68