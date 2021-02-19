«Арминия»
В предыдущем матче Бундеслиги «Арминия» выдала на-гора сенсацию. На выезде команда разжилась очками в матче с лидером «Баварией» (3:3).
Сейчас «Арминия» занимает 16 место в турнирной таблице с 18 пунктами в активе. При этом забивает команда откровенно с трудом — всего 18 голов в 20 встречах.
«Арминия» не лучшим образом обороняется. В 20 матчах команда пропустила 35 мячей. Не худший результат, но команда ведь находится в опасной зоне…
«Арминии» матчи с «Вольфсбургом» откровенно не удаются. В пяти последних матчах клуб из Билефельда разжился лишь одной ничьей при четырех поражениях.
«Вольфсбург»
Эта команда ныне находится на заметном подъеме. Текущее 4 место с 39 очками — вполне показательная картина, позволяющая надеяться на отличную концовку сезона.
«Вольфсбург» в минувшем туре дома потерял очки. Впрочем, ничья с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0) — не самый печальный результат.
У «волков» весьма надежная оборона (19 пропущенных мячей), зато атакует команда не так уверенно (32 гола). Так что нужно срочно улучшать атакующие показатели.
В этом матче гости явно планируют взять три очка. Ко всему прочему, «Арминия» будет явно уставшей после подвига в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.68, на ничью за 4.20, а на «Арминию» — за 5.25
Хозяева активно борются за выживание, но тягаться с «волками» им будет крайне сложно.
«Вольфсбург» до ничьей в минувшем туре добыл пять викторий подряд, так что будет стремиться вернуться на победный путь.
Гости и в классе превосходят соперника, и имеют мотивацию улучшить собственную результативность. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 1.68