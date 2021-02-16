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    «Мидлы» будут спешить!

    «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, Чемпионшип, 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд»
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    Ромони Кричлоу
    «Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 30 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 22:45 мск. «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Февраля 2021 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 22:45 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» в нынешнем сезоне вполне резонно претендует на попадание в плей-офф. И ведь не скажешь, что текущее 8 место клуба — бесперспективное.

    Статистика у «боро» средненькая. Команда не так мощно атакует — лишь 32 гола в 29 матчах. При этом пропускает почти столько же — 30 мячей.

    В минувшем туре «Мидлсбро» уступил. На выезде команде не удалось разжиться очками в поединке с «Дерби Каунти» (2:1).

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    Поединки против «Хаддерсфилда» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних встреч лишь крайняя завершилась поражением «мидлов» при трех победах и одном паритете.

    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» в минувшем туре тоже проиграл. Разница лишь в том, что дома команда фактически опозорилась, уступив аутсайдеру «Уикомбу» (2:3).

    Сейчас команда занимает опасное 18 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. Правда, атака «Хаддерсфилда» явно не блещет: забито только 33 мяча в 29 встречах.

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    • Нынешний год для команды проходит неудачно. Последняя виктория добыта еще перед новогодними праздниками, когда дома был бит «Блэкберн» (2:1).

    Мало того, отрыв от зоны вылета в первую лигу составляет лишь 5 очков. И это притом, что «Хаддерсфилд» провел на матч больше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 1.80, на ничью за 3.63, а на «Хаддерсфилд» — за 4.47

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    «Мидлсбро» выступает неровно, но в матче с еще более нестабильным оппонентом имеет все шансы на успех.

    «Хаддерсфилд» давненько не выигрывает, и будет доволен даже ничейному исходу.

    Хозяева борются за плей-офф, стало быть, будут активно действовать в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62

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