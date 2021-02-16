«Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 30 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 22:45 мск. «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» в нынешнем сезоне вполне резонно претендует на попадание в плей-офф. И ведь не скажешь, что текущее 8 место клуба — бесперспективное.

Статистика у «боро» средненькая. Команда не так мощно атакует — лишь 32 гола в 29 матчах. При этом пропускает почти столько же — 30 мячей.

В минувшем туре «Мидлсбро» уступил. На выезде команде не удалось разжиться очками в поединке с «Дерби Каунти» (2:1).

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Поединки против «Хаддерсфилда» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних встреч лишь крайняя завершилась поражением «мидлов» при трех победах и одном паритете.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» в минувшем туре тоже проиграл. Разница лишь в том, что дома команда фактически опозорилась, уступив аутсайдеру «Уикомбу» (2:3).

Сейчас команда занимает опасное 18 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. Правда, атака «Хаддерсфилда» явно не блещет: забито только 33 мяча в 29 встречах.

Нынешний год для команды проходит неудачно. Последняя виктория добыта еще перед новогодними праздниками, когда дома был бит «Блэкберн» (2:1).

Мало того, отрыв от зоны вылета в первую лигу составляет лишь 5 очков. И это притом, что «Хаддерсфилд» провел на матч больше.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 1.80, на ничью за 3.63, а на «Хаддерсфилд» — за 4.47

«Мидлсбро» выступает неровно, но в матче с еще более нестабильным оппонентом имеет все шансы на успех.

«Хаддерсфилд» давненько не выигрывает, и будет доволен даже ничейному исходу.

Хозяева борются за плей-офф, стало быть, будут активно действовать в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62