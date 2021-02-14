В 36-м туре бразильской Серии А «Васко да Гама» примет «Интернасьонал» на одноименном стадионе в Рио-де-Жанейро. Поединок состоится 14 февраля и начнется в 22:00 по мск. «Васко да Гама» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите бразильского футбола. На данный момент коллектив находится в зоне вылета, на 17 строке, однако от 16 спасительной отстает только по дополнительным показателям.

Несколько дней тому назад команда из Рио-де-Жанейро крупно проиграла на выезде «Форталезе» со счетом 0:3, продлив тем самым безвыигрышную серию до четырех игр.

Еще пред этим «черно-белые» потерпели гостевое фиаско от «Фламенго» (0:2), а также расписали мировые с «Палмейрасом» (1:1) вне родных стен и дома с клубом «Баия» (0:0).

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Всего за всю турнирную дистанцию «Васко да Гама» добыл девять викторий, а на своей арене коллектив в текущем розыгрыше Серии А набрал 23 очка из 37, победив в шести встречах при пяти ничьих и шести фиаско, разница мячей — 18:17.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» с 66 очками за три тура до конца бразильского первенства возглавляет турнирную таблицу, но второй «Фламенго» отстает всего на один пункт.

Команда из Порту-Алегри неудачно провел свои последние две встречи, набрав в них только один балл, который заработали на выезде с «Атлетико Паранаэнсе» (0:0), а после того проиграли дома «Спорт Ресифи» со счетом 1:2.

Перед этим «колорадос» выиграли девять встреч подряд в чемпионата, правда, более половины из них всего с разницей в один мяч.

Вне родных стен «Интернасьонал» набрал только 26 очков из 66, победив семь раз при пяти ничьих и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 24:16.

В первом круге «Интер» дома победил (2:0), а в прошлом чемпионате дважды верх взял «Васко» -2:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Интернасьонал» — 2.11, победа «Васко да Гама» — 3.55, ничья — 3.25.

Обоим клубам ну никак нельзя терять очки, но в с же предпочтение отдадим гостям, у которых на кону стоит чемпионский титул. Наш прогноз и ставка — П2.