В воскресенье, 14 февраля, в 36-м туре бразильской Серии А «Фламенго» на своем поле примет «Коринтианс». Матч на арене «Маракана» начнется в 22:00 мск. «Фламенго» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

«Фламенго» — действующий чемпион Бразилии, защищающий свой титул. Начало сезона «Стервятников» выдалось не очень, но сейчас они набрали хороший ход

В конце января «красно — чёрные» одержали гостевую победу над «Гремио» (4:2), а февраль начали с выездного разгрома «Спорт Ресифи» (3:0).

В последних матчах «Фламенго» дома одолел «Васко да Гама» (2:0) и потерял очки в выездном матче с «Ред Булл Брагантино» (1:1).

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После 35 туров «Фламенго» с 65 очками идет вторым, на бал отставая от «Интернасьонале». Разница мячей 63-44, 13 голов забил Педро Абреу, еще 12 — Габриэл Барбоза.

«Коринтианс»

«Коринтианс» — крепкий середняк, который часто сталкивается с проблемами в гостевых встречах.

В конце января «Всемогущие» на своем поле уступили «Ред Булл Брагантино» (0:2), после чего на выезде проиграли клубу «Баия» (1:2).

В последних матчах «Коринтианс» дома одолел «Серау» (2:1), после чего на своем поле поделил очки с «Атлетико Паранаэнсе» (3:3).

После 35 туров «Коринтианс» идет на 8-м месте с 49 очками. Разница мячей 44-42, шесть голов забил Жо, еще 5 — Густаво Москито.

Прогноз и ставки

На победу «Фламенго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Коринтианса» — 6.60.

В первом круге «Фламенго» одержал гостевую победу со счетом 5:1. В пяти последних матчах с «Коринтиансом» «Стервятники» одержали 4 победы и ни разу не проиграли.

«Фламенго» последний раз проигрывал «Коринтиансу» еще в 2016 году, прогнозируем, что красно-черные не проиграют дома.

Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.86 и ТБ 2,5 за 1.67.