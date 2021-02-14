«Брентфорд» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 29 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 16:00 мск. «Брентфорд» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» в нынешнем сезоне вполне резонно претендует на повышение в классе. И ведь не скажешь, что текущее первое место клуба — какая-то сенсация.

Команда прекрасно атакует — 55 голов в 28 матчах. При этом пропускает не так уж много — 28 мячей.

В минувшем туре «Брентфорд» добыл важнейшие три очка. На выезде команда сумела одолеть «Рединг» (1:3), чем как раз и обеспечила себе подъем на вершину.

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В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Не сыграют только травмированные Эмилиано Маркондес и Понтус Янссон.

«Барнсли»

«Барнсли» в минувшем туре разжился лишь одним зачетным пунктом. На выезде команда расписала мировую с «Ноттингем Форрест» (0:0).

Сейчас команда Валерьена Исмаэля занимает 13 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Правда, атака «Барнсли» явно не блещет: забито только 29 мячей в 27 встречах.

Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет вклиниться в борьбу за зону плей-офф. Хотя еще осенью «Барнсли» мог рассчитывать на более высокую позицию.

Отношения с «Брентфордом» у «Барнсли» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла дважды при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 1.68, на ничью за 3.95, а на «Барнсли» — за 5.25

«Брентфорд» лидирует в Чемпионшип, к тому же имеет серию из четырех побед подряд.

«Барнсли» уже в трех последних матчах не проигрывает, и наверняка постарается дать бой амбициозным хозяевам.

Хозяева лидируют в чемпионате, к тому же имеют лучшую в лиге атаку. Наши прогноз и ставка — Победа «Брентфорда» с коэффициентом 1.68