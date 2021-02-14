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    «Брентфорд» добудет пятую победу подряд?

    «Брентфорд» — «Барнсли». Прогноз и ставка (к. 1.68) на футбол, Чемпионшип, 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Барнсли»
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    Айвен Тони
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 29 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 16:00 мск. «Брентфорд» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Февраля 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 16:00 Барнсли Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» в нынешнем сезоне вполне резонно претендует на повышение в классе. И ведь не скажешь, что текущее первое место клуба — какая-то сенсация.

    Команда прекрасно атакует — 55 голов в 28 матчах. При этом пропускает не так уж много — 28 мячей.

    В минувшем туре «Брентфорд» добыл важнейшие три очка. На выезде команда сумела одолеть «Рединг» (1:3), чем как раз и обеспечила себе подъем на вершину.

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    В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Не сыграют только травмированные Эмилиано Маркондес и Понтус Янссон.

    «Барнсли»

    «Барнсли» в минувшем туре разжился лишь одним зачетным пунктом. На выезде команда расписала мировую с «Ноттингем Форрест» (0:0).

    Сейчас команда Валерьена Исмаэля занимает 13 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Правда, атака «Барнсли» явно не блещет: забито только 29 мячей в 27 встречах.

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    • Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет вклиниться в борьбу за зону плей-офф. Хотя еще осенью «Барнсли» мог рассчитывать на более высокую позицию.

    Отношения с «Брентфордом» у «Барнсли» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла дважды при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 1.68, на ничью за 3.95, а на «Барнсли» — за 5.25

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    «Брентфорд» лидирует в Чемпионшип, к тому же имеет серию из четырех побед подряд.

    «Барнсли» уже в трех последних матчах не проигрывает, и наверняка постарается дать бой амбициозным хозяевам.

    Хозяева лидируют в чемпионате, к тому же имеют лучшую в лиге атаку. Наши прогноз и ставка — Победа «Брентфорда» с коэффициентом 1.68

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    Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Барнсли» 14.02.2021 в 16:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.68.
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