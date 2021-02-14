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    «Анже» воспользуется кризисом «канареек»?

    «Анже» — «Нант». Прогноз и ставка (к. 1.79) на футбол, чемпионат Франции, 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Нант»
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    Анжело Фюльжени
    В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Анже» на своей арене сыграет с «Нантом». Встреча, которая пройдет 14 февраля на стадионе «Раймон-Копа», начнется в 17:00 по мск. «Анже» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Февраля 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 17:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Анже»

    У «Анже» после 24 проведенных туров в копилке числится 34 набранных очка, с которыми он идет на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая четыре балла пятой еврокубковой строке.

    В минувшем игровом дне «черно-белые» потерпели разгромное поражение в гостях от «Ниццы» со счетом 0:3, что стало их четвертым фиаско за последние шесть встреч чемпионата.

    Еще в этот период коллективу удалось выиграть один раз при одной ничьей, причем в четырех из шести поединков «Анже» не забивал. Накануне он обыграл в родных стенах «Ренн» (2:1) в Кубке Франции.

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    В родных стенах в текущем розыгрыше Лиги 1«Анже» набрал меньше очков, чем на выезде (16 из 34). Коллектив победил в пяти играх при пяти фиаско и одной ничьей, разница мячей — 12:14.

    «Нант»

    Перед стартом данного тура «Нант» с 19 зачетными пунктами занимает третье место с конца в турнирной таблице, уступая 16 безопасной строке три пункта.

    В прошлые выходные «канарейки» потерпели домашнее фиаско от «Лилля» со счетом 0:2. Тем самым они продлил свою безвыигрышную серию до 15 матчей, где состоялось восемь ничьих и семь поражений. В этот период они не забивали больше одного мяча за игру.

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    • Накануне коллектив прекратил борьбу и в Кубке Франции, уступив на своей арене «Лансу» со счетом 2:4, после чего в отставку был отправлен главный тренер «Нанта» Раймон Доменек.

    Вне родных стен в этом чемпионате Франции команда разжилась всего 7 очками и 19 общих, победив раз при четырех мировых и семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:20.

    В первом круге эти клубы на поле «Нанта» сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне дважды победил «Анже» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Анже» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Нанта» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.05.

    Результативность очных встреч этих клубов невыскокая. Только в одном из семи предыдущих матчей забивалось больше двух голов, однако на этот раз ожидает хотя бы несколько забитых голов, учитывая плачевное состояние гостей. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.

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