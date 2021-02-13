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    «Эйбар» — «Вальядолид». Прогноз и ставка (к. 2.06) на футбол, чемпионат Испании, 13 февраля 2021 года

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    Серхио Энрич
    В субботу, 13 февраля, в 23-м туре испанской Примеры «Эйбар» в родных стенах сыграет с «Вальядолидом». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Февраля 2021 года
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    «Эйбар»

    «Эйбар» в данный момент находится на 17 месте в турнирной таблице Примера. У команды на счету 20 очков и отрыв от зоны вылета только из-за лучшей разницы мячей.

    Сейчас у «оружейников» 6-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех сыгранных турниров, в которой была только одна ничья и аж пять проигрышных результатов.

    Так в минувшем туре первенства они потерпели фиаско от «Осасуны» в Памплоне (1:2), а игровым днем ранее уступили дома «Севильи» (0:2). Отметим, что в этот неудачный период коллектив не забивал только в одной игре.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Эйбара» пока последняя домашняя статистика в текущем розыгрыше Примеры. В 11 встречах он одержал всего одну викторию при четырех мировых и шести поражениях, забил пять мячей, пропустил 12 голов.

    «Вальядолид»

    У «Вальядолида» на счету такое же количество набранных очков, но он идет на строку ниже из-за худших дополнительных показателей.

    В рамках чемпионата Испании «фиолетово-белые» не могут победить на протяжении последних пяти матчей, проиграв за это время три встречи при двух мировых исходах.

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    • «Пусела» также потерпела поражения в двух минувших турах чемпионата Испании. Сперва она была повержена на своей арене последней «Уэской» (1:3), а в минувшем туре уступила на выезде «Алавесу» со счетом 0:1.

    11 выездных встреч текущего розыгрыша Примеры принесли «Вальядолиду» всего две виктории, еще пять раз он проиграли и четырежды делил очки с оппонентами, разница мячей в них составляет 9:14.

    В первом круге «оружейники» одолели «фиолетово-белых» на их арене (2:1), а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.36.

    Обе команды сейчас находятся в неважном состоянии, но фактор своего поля, как мы считаем, должен помочь «Эйбару» добыть победу. Наша прогноз и ставка на эту игру — П1.

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