«Брайтон» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» в нынешнем сезоне привычно обитает неподалеку от опасной зоны. Сейчас команда занимает вполне подобающее 15 место.

У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией — всего 25 голов в 23 матчах. При этом и пропускают «чайки» не так уж много — 30 мячей.

В минувшем туре «Брайтон» на выезде взял один балл. Ничья с «Бернли» (1:1) вполне может считаться приобретением.

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С «Астон Виллой» «чайки» играют не столь успешно. Из 5 последних очных встреч была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух паритетах.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в минувшем туре смогла добиться победы. В домашней встрече с «Арсеналом» команда довольствовалась минимальной викторией с голом в самом начале матча.

Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 35 очками в активе. Правда, атака «Астон Виллы» вызывает уважение — забито 36 мячей в 21 встрече.

Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли существенно изменит свое турнирное положение. Бирмингемцы едва ли посягнут на попадание в еврокубки.

Впрочем, в порядке лидер команды Джек Грилиш. Он наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.54, на ничью за 3.38, а на «Брайтон» — за 2.74

«Брайтон» не проигрывает уже на протяжении месяца, и явно не даст себя в обиду.

«Астон Вилла» активна в атаке, и явно постарается проявить свои лучшие качества.

Атака «вилланов» должна обеспечить результативность в этом поединке, да и ершистые хозяева способны на многое. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60