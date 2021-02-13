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    «Чайки» обменяются голами с «вилланами»

    «Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбол, АПЛ, 13 февраля 2021 года

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    Тайрон Мингз
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Февраля 2021 года
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    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» в нынешнем сезоне привычно обитает неподалеку от опасной зоны. Сейчас команда занимает вполне подобающее 15 место.

    У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией — всего 25 голов в 23 матчах. При этом и пропускают «чайки» не так уж много — 30 мячей.

    В минувшем туре «Брайтон» на выезде взял один балл. Ничья с «Бернли» (1:1) вполне может считаться приобретением.

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    С «Астон Виллой» «чайки» играют не столь успешно. Из 5 последних очных встреч была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух паритетах.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в минувшем туре смогла добиться победы. В домашней встрече с «Арсеналом» команда довольствовалась минимальной викторией с голом в самом начале матча.

    Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 35 очками в активе. Правда, атака «Астон Виллы» вызывает уважение — забито 36 мячей в 21 встрече.

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    • Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли существенно изменит свое турнирное положение. Бирмингемцы едва ли посягнут на попадание в еврокубки.

    Впрочем, в порядке лидер команды Джек Грилиш. Он наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.54, на ничью за 3.38, а на «Брайтон» — за 2.74

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    «Брайтон» не проигрывает уже на протяжении месяца, и явно не даст себя в обиду.

    «Астон Вилла» активна в атаке, и явно постарается проявить свои лучшие качества.

    Атака «вилланов» должна обеспечить результативность в этом поединке, да и ершистые хозяева способны на многое. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60

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