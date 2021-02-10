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    «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка (к. 1.60) на Кубок Англии по футболу 10 февраля 2021 года

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    «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка
    Гарри Кейн
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 10 февраля, начало — в 23:15 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 10 Февраля 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 23:15 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Эвертон» в нынешнем сезоне обитает в районе борьбы за еврокубки. Сейчас команда занимает вполне подобающее себе 6 место в турнирной таблице АПЛ.

    Команда атакует на среднем уровне — 34 голов в 21 матче. При этом и пропускает многовато — 28 мячей.

    В минувшем туре «Эвертон» на выезде устроил голевую перестрелку с «Манчестер Юнайтед». Команды по 3 раза расписались в воротах друг друга.

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    В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Что, безусловно, повышает их шансы на успешный исход встречи.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в минувшем туре сумел добиться победы. Команда Жозе Моуриньо дома изящно переиграла «Вест Бромвич Альбион» (2:0).

    Сейчас команда занимает 7 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Правда, атака «Тоттенхэм» явно не блещет: забито только 36 мячей в 22 встречах. И это при наличии Гарри Кейна и Гарета Бэйла!

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    • Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Похоже, «шпор» так и останутся одним из разочарований чемпионата. Начинали-то многообещающе…

    Отношения с «Эвертоном» у «Тоттенхэма» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла дважды при двух паритетах и одной коллизии.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.71, на ничью за 3.26, а на «Тоттенхэм» — за 2.86

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    «Эвертон» нестабилен, но в минувшем туре чемпионата продемонстрировал свою силу в атаке.

    «Тоттенхэм» в последних матчах испытывает проблемы во всех линиях, но в минувшем туре АПЛ все же добыл победу.

    В таких матчах соперники часто осторожничают, и явно отложат основные события на второй тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60

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