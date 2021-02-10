«Эвертон»
«Эвертон» в нынешнем сезоне обитает в районе борьбы за еврокубки. Сейчас команда занимает вполне подобающее себе 6 место в турнирной таблице АПЛ.
Команда атакует на среднем уровне — 34 голов в 21 матче. При этом и пропускает многовато — 28 мячей.
В минувшем туре «Эвертон» на выезде устроил голевую перестрелку с «Манчестер Юнайтед». Команды по 3 раза расписались в воротах друг друга.
В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Что, безусловно, повышает их шансы на успешный исход встречи.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в минувшем туре сумел добиться победы. Команда Жозе Моуриньо дома изящно переиграла «Вест Бромвич Альбион» (2:0).
Сейчас команда занимает 7 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Правда, атака «Тоттенхэм» явно не блещет: забито только 36 мячей в 22 встречах. И это при наличии Гарри Кейна и Гарета Бэйла!
Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Похоже, «шпор» так и останутся одним из разочарований чемпионата. Начинали-то многообещающе…
Отношения с «Эвертоном» у «Тоттенхэма» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла дважды при двух паритетах и одной коллизии.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.71, на ничью за 3.26, а на «Тоттенхэм» — за 2.86
«Эвертон» нестабилен, но в минувшем туре чемпионата продемонстрировал свою силу в атаке.
«Тоттенхэм» в последних матчах испытывает проблемы во всех линиях, но в минувшем туре АПЛ все же добыл победу.
В таких матчах соперники часто осторожничают, и явно отложат основные события на второй тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60