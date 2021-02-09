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    Помешают ли «молотобойцы» проходу «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Англии, 9 февраля 2021 года

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    «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Февраля 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:30 Вест Хэм Вест Хэм
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    «Манчестер Юнайтед»

    В начале января манкунианцы в 1/32 финала Кубка Англии дома одолели «Уотфорд», а в конце месяца в рамках 1/16 финала обыграли дома «Ливерпуль» (3:2).

    Затем в матчах АПЛ «МЮ» уступил на своем поле «Шеффилду» со счетом 1:2 и на выезде разошелся миром с «Арсеналом» (0:0).

    В последних матчах подопечные Сульшера на своем поле уничтожили «Саутгемптон» (9:0), а потом в компенсированное время упустили победу над «Эвертоном» — 3:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 23 туров АПЛ «МЮ» с 45 очками идет на 2-м месте, на 5 баллов отставая от «Ман Сити». Разница мячей 49-30, 13 голов забил Бруну Фернандеш, еще 8 — Маркус Рэшфорд.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» в начале января в 1/32 финала Кубка обыграли на выезде скромный «Стокпорт» (1:0), а через две недели выбили в 1/16 финала дома не менее скромный «Донкастер» (4:0).

    Затем в рамках АПЛ «Вест Хэм» в гостях одолел «Кристал Пэлас» (3:2) и на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 1:3.

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    • В последних матчах команда Дэвида Мойеса обыграла на выезде «Астон Виллу» (3:1) и разошлась миром с «Фулхэмом» (0:0).

    После 23 туров АПЛ «Вест Хэм» с 39 очками на 5-м месте, разница мячей 34-28, 8 голов забил Томаш Соучек.

    Прогноз и ставки

    На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.56, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Вест Хэма» — 5.40.

    На проход «МЮ» в следующий раунд дают коэффициент 1.28, за успех «Вест Хэма» — 3.70.

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    В первом круге «МЮ» победил на выезде со счетом 3:1. В 5 последних матчах с «Вест Хэмом» манкунианцы дважды выиграли и дважды проиграли.

    «Вес Хэм» не побеждал на «Олд Траффорд» с 2007 года, но свел вничью 3 из 5 последних выездов к «МЮ», прогнозируем, что манкунианцы и в этот раз не проиграют дома.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.60 и ТМ 3,5 за 1.64

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