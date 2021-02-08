8 февраля в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» местный футбольный клуб «Маритиму» сыграет со «Санта-Кларой» в 18-м туре португальской Примейры. Начало — в 22:00 по мск. «Маритиму» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маритиму»

«Маритиму» проиграл свои последние четыре проведенные игры. В этом отрезке коллектив трижды уступал в чемпионате страны, а также проиграл в Кубке дома «Эшторилу» (1:3) из второй лиги.

Так в минувшем туре Примейры клуб из Фуншала потерпел домашнее фиаско от «Спортинга» со счетом 0:2. Перед этим были проигрыши от «Гимарайнша» (0:1) в гостях и в родных стенах от «Пасуша» (0:3).

В турнирной таблице элитного португальского дивизиона «Львы Мадейры» с 17 очками идут на 11 месте, опережая опасную позицию всего лишь на три пункта.

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В родных стенах «Маритиму» заработал восемь очков из 17, дважды победив при таком же количестве ничьих и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:10.

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» с 22 набранными очкоми разместилась на седьмом месте в турнирной таблице португальского первенства, отставая от пятой еврокубковой строки на 12 пунктов.

За всю турнирную дистанцию текущего чемпионата клуб из города Понта-Делгада добыл шесть победных результатов, четырежды сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 18:20.

За последние шесть встреч Примейры «азореанцы» уступили лишь раз, в середине января дома потерпев фиаско от «Фамаликана» со счетом 1:2. Также в этот период состоялись три ничьи и две победы.

В минувшем туре «Санта-Клара» сыграла на выезде вничью 1:1 с «Фаренсе», а перед этим одержала виктории в гостях над «Риу Аве» (2:1) и на своей арене над «Белененсешем» (2:0). На выезде коллектив добыл 14 очков из 22.

В первом круге «Санта-Клара» на своей арене переиграла «Маритиму» со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Маритиму» — 2.60, победа «Санта-Клары» — 2.90, ничья — 3.15.

Прогнозируем, что клуб из Фуншала наконец-то прервет свою неудачную серию, выиграв на этот раз. Наша ставка на эту игру — П1.