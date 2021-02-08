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    Смогут ли «Львы Мадейры» добыть три пункта?

    «Маритиму» — «Санта-Клара». Прогноз и ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Португалии, 8 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    «Маритиму» — «Санта-Клара»: прогноз и ставка
    Футболист «Маритиму»
    8 февраля в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» местный футбольный клуб «Маритиму» сыграет со «Санта-Кларой» в 18-м туре португальской Примейры. Начало — в 22:00 по мск. «Маритиму» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маритиму»

    «Маритиму» проиграл свои последние четыре проведенные игры. В этом отрезке коллектив трижды уступал в чемпионате страны, а также проиграл в Кубке дома «Эшторилу» (1:3) из второй лиги.

    Так в минувшем туре Примейры клуб из Фуншала потерпел домашнее фиаско от «Спортинга» со счетом 0:2. Перед этим были проигрыши от «Гимарайнша» (0:1) в гостях и в родных стенах от «Пасуша» (0:3).

    В турнирной таблице элитного португальского дивизиона «Львы Мадейры» с 17 очками идут на 11 месте, опережая опасную позицию всего лишь на три пункта.

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    В родных стенах «Маритиму» заработал восемь очков из 17, дважды победив при таком же количестве ничьих и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:10.

    «Санта-Клара»

    «Санта-Клара» с 22 набранными очкоми разместилась на седьмом месте в турнирной таблице португальского первенства, отставая от пятой еврокубковой строки на 12 пунктов.

    За всю турнирную дистанцию текущего чемпионата клуб из города Понта-Делгада добыл шесть победных результатов, четырежды сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 18:20.

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    • За последние шесть встреч Примейры «азореанцы» уступили лишь раз, в середине января дома потерпев фиаско от «Фамаликана» со счетом 1:2. Также в этот период состоялись три ничьи и две победы.

    В минувшем туре «Санта-Клара» сыграла на выезде вничью 1:1 с «Фаренсе», а перед этим одержала виктории в гостях над «Риу Аве» (2:1) и на своей арене над «Белененсешем» (2:0). На выезде коллектив добыл 14 очков из 22.

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    В первом круге «Санта-Клара» на своей арене переиграла «Маритиму» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Маритиму» — 2.60, победа «Санта-Клары» — 2.90, ничья — 3.15.

    Прогнозируем, что клуб из Фуншала наконец-то прервет свою неудачную серию, выиграв на этот раз. Наша ставка на эту игру — П1.

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