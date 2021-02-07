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    «Спартак» победит команду Филимонова и Калиниченко

    «Спартак» — «Рига». Ставка (к. 1.82) на товарищеский матч по футболу 7 февраля 2021 года

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    «Спартак» — «Рига»: прогноз и ставка
    «Спартак»
    В воскресенье, 7 февраля, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и «Ригой». Встреча на сборе в Дубае начнется в 14:00 мск. «Спартак» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Февраля 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 14:00 Рига Рига
  • Рига
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    Коэффициенты на матч
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    «Спартак»

    Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил на 3-м месте таблицы РПЛ, проиграв последний перед отпуском матч на выезде лидирующему «Зениту» (1:3).

    Красно-белые в зимний перерыв усилились полузащитником ПСВ Йорритом Хендриксом и ждут, чем закончатся переговоры с «Аяксом» по поводу Квинси Промеса.

    Покинули команду нападающий Александр Кокорин и полузащитник Максим Глушенков. Полузащитнику Педро Роше красно-белые ищут новый клуб.

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    На сборе в Дубае «Спартак» провел уже два контрольных матча. Сначала вырвали победу у узбекского «Пахтакора» (2:1), потом в концовке одолели солигорский «Шахтер» (2:1).

    «Рига»

    В прошлом году команду возглавлял экс-наставник «Спартака» Олег Кононов, но в сентябре он покинул свой пост, а в ноябре рижане в третий раз подряд стали чемпионами Латвии.

    В начале 2021 года «Ригу» возглавил экс-наставник «Родины» Денис Лактионов, которому помогают бывшие игроки «Спартака» Александр Филимонов и Максим Калиниченко.

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    • «Рига» пока проваливает свои сборы в Дубае. Команда крупно проиграла «Зениту» (0:4) и уступила «Краснодару» (0:1), но эти результаты не сильно удивляют.

    В последнем матче латвийский клуб уступил не самому мощному сопернику — солигорскому «Шахтёру» (0:1) .

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Риги» — 5.60.

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    «Спартак» проиграл два заключительных матча в Премьер-лиге. «Рига» потерпела пять поражений подряд. Команды ни разу не встречались друг с другом.

    Явная разница в классе не оставляет сомнений, что «Рига» не победит. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Красно-белые не без труда одолели «Пахтакор» и «Шахтер», вряд ли им удастся сыграть на «ноль». Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.62 и ТМ 3,5 за 1.62.

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