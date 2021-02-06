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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбол, АПЛ, 6 февраля 2021 года

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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз и ставка
    «Эвертон»
    В рамках 23 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Эвертоном». Матч пройдет 6 февраля, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Февраля 2021 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Эвертон Эвертон
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    «Манчестер Юнайтед»

    В середине января манкунианцы в рамках чемпионата Англии на выезде разошлись миром с «Ливерпулем» (0:0) и в гостях одолели «Фулхэм» (2:1).

    Затем «МЮ» в рамках 1/16 финала Кубка Англии обыграл дома «Ливерпуль» (3:2), а в матче АПЛ уступил на своем поле «Шеффилду» со счетом 1:2.

    В последних матчах подопечные Сульшера на выезде разошлись миром с «Арсеналом» (0:0) и на своем поле уничтожили «Саутгемптон» (9:0).

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    После 22 туров АПЛ «МЮ» с 44 очками идет на 2-м месте, на 3 балла отставая от «Ман Сити». Разница мячей 46-27, 12 голов забил Бруну Фернандеш, еще 8 — Маркус Рэшфорд.

    «Эвертон»

    «Ириски» в начале января обыграли «Ротерхэм» (2:1) в домашнем матче 1/32 Кубка Англии, после чего на выезде победили «Вулверхэмптон» (2:1) в матче АПЛ.

    Затем ливерпульский клуб в 1/16 финала Кубка разгромил дома «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), а с «Лестером» в матче чемпионата поделил очки — 1:1.

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  • 01/02/2021

    • В последних матчах «Эвертон» на своем поле уступил «Ньюкаслу» (0:2), а на выезде победили «Лидс» (2:1).

    После 20 матчей АПЛ «Эвертон» с 36 очками на 7-м месте. Разница мячей 31-25, 12 голов забил Доминик Кэлверт-Льюин.

    Прогноз

    На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью в основное время — 4.40, а на победу «Эвертона» — 5.80.

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    В первом круге АПЛ «МЮ» на выезде обыграл «Эвертон» (3:1), а в четвертьфинале Кубка лиги победил в гостях 2:0. В прошлом сезоне АПЛ оба матча завершились со счетом 1:1.

    «МЮ» в последних 6 домашних матчах с «Эвертоном» ни разу не проиграл, трижды победив. Прогнозируем, что манкунианцы не проиграют и в этом матче.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.67.

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