В субботу, 6 февраля, в рамках 23-го тура АПЛ «Бернли» на своей арене «Терф Мур» сразится с «Брайтоном». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Бернли» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

С 22 набранными очками «Бернли» находится на 17 месте в турнирной таблице АПЛ, однако зону вылета он опережает аж на восемь пунктов.

Накануне «бордовые» на своей арене уступили «Ман Сити» со счетом 0:2, а туром ранее они с таким же результатом проиграли в Лондоне «Челси». Перед этим были одержаны две подряд победы.

Дома состоялась виктория над «Астон Виллой» (3:2), а в гостях сенсационно был обыгран «Ливерпуль» (1:0). Отметим, что сейчас у коллектива 9-матчевая бескомпромиссная серия — четыре победы и пять поражений.

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле «Бернли» выступает лучше, чем на выезде, набрав 13 очков из 22. Так в последних семи играх было два фиаско при четырех выигрышах и одном ничейном исходе.

«Брайтон»

«Брайтон» к данному поединку подходит после сенсационной победы над «Ливерпулем» (1:0) на его арене. Тем самым он продлил свою беспроигрышную серию до пяти встреч во всех турнирах.

Так в этот удачный период «чайки» добыли четыре победы и одну игру свели вничью. В рамках АПЛ в данном отрезке они провели четыре поединка, в которых смогли сохранить свои ворота на замке.

В турнирной таблице чемпионата Англии «сине-белые» находятся на 15 строке, опережая своего предстоящего противника на два очка, однако попасть в первую десятку им будет крайне сложно.

На выезде «Брайтон» в текущем первенстве выступает лучше, чем дома, заработав 15 баллов из 24. Было одержано четыре виктории, четыре раза коллектив проиграл и трижды делил очки с оппонентами, разница мячей — 13:14.

В первом круге эти клубы расписали мировую 0:0, а в прошлом сезоне «Брайтон» в играх с «Бернли» набрал четыре пункта, выиграв 2:1 в гостях и сыграв дома 1:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.32.

На викторию «Бернли» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.36.

«Чайки» отдали много сил в победном матче с «Ливером», и вряд ли смогут одержать вторую подряд выездную викторию. Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х.