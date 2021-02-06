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    «Бернли» — «Брайтон». Прогноз и ставка (к. 1.71) на футбол, чемпионат Англии, 6 февраля 2021 года

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    В субботу, 6 февраля, в рамках 23-го тура АПЛ «Бернли» на своей арене «Терф Мур» сразится с «Брайтоном». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Бернли» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Февраля 2021 года
    Бёрнли
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    «Бернли»

    С 22 набранными очками «Бернли» находится на 17 месте в турнирной таблице АПЛ, однако зону вылета он опережает аж на восемь пунктов.

    Накануне «бордовые» на своей арене уступили «Ман Сити» со счетом 0:2, а туром ранее они с таким же результатом проиграли в Лондоне «Челси». Перед этим были одержаны две подряд победы.

    Дома состоялась виктория над «Астон Виллой» (3:2), а в гостях сенсационно был обыгран «Ливерпуль» (1:0). Отметим, что сейчас у коллектива 9-матчевая бескомпромиссная серия — четыре победы и пять поражений.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле «Бернли» выступает лучше, чем на выезде, набрав 13 очков из 22. Так в последних семи играх было два фиаско при четырех выигрышах и одном ничейном исходе.

    «Брайтон»

    «Брайтон» к данному поединку подходит после сенсационной победы над «Ливерпулем» (1:0) на его арене. Тем самым он продлил свою беспроигрышную серию до пяти встреч во всех турнирах.

    Так в этот удачный период «чайки» добыли четыре победы и одну игру свели вничью. В рамках АПЛ в данном отрезке они провели четыре поединка, в которых смогли сохранить свои ворота на замке.

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    • В турнирной таблице чемпионата Англии «сине-белые» находятся на 15 строке, опережая своего предстоящего противника на два очка, однако попасть в первую десятку им будет крайне сложно.

    На выезде «Брайтон» в текущем первенстве выступает лучше, чем дома, заработав 15 баллов из 24. Было одержано четыре виктории, четыре раза коллектив проиграл и трижды делил очки с оппонентами, разница мячей — 13:14.

    В первом круге эти клубы расписали мировую 0:0, а в прошлом сезоне «Брайтон» в играх с «Бернли» набрал четыре пункта, выиграв 2:1 в гостях и сыграв дома 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.32.

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    На викторию «Бернли» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.36.

    «Чайки» отдали много сил в победном матче с «Ливером», и вряд ли смогут одержать вторую подряд выездную викторию. Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х.

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