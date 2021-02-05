В ночь с 4 на 5 февраля в рамках 17-го тура чемпионата Португалии по футболу «Брага» на своем поле примет «Портимоненси». Поединок начнется в полночь по мск. «Брага» — «Портимоненси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

С 33 набранными очками «Брага» на данный момент делит третье место в турнирной таблице Примейры с «Бенфикой», отставая на девять баллов от лидера.

Сейчас у «оружейников» серия из трех побед, где две были в раках чемпионата страны, а еще одна встреча пришлась на Кубок Португалии, в которой была обыграна дома «Санта-Клара» — 2:1.

В первенстве в этот период выигрыши были в родных стенах над «Жил Висенте» (1:0) и на выезде над «Морейренси» (4:0) в минувшем туре. Отметим, что «архиепископы» в Примейре еще не играли вничью, выиграв 11 матчей при пяти фиаско.

Все прогнозы на футбол

Домашняя статистика у «Браги» в этом чемпионате выглядит следующим образом: шесть викторий и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 10:3.

«Портимоненси»

«Портимоненси» с 15 зачетными пунктами идет на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, но зону вылета опережает лишь два очка.

Клуб из города Портиман в текущем первенстве добился только четырех выигрышей, девять раз уступал и трижды делил очки с оппонентами, забил 13 мячей, пропустил 21 гол.

Новый год для «черно-белых» начался хорошо. Они выиграли две игры из трех, однако в последующих двух встречах расписали гостевую мировую с «Морейренси» (2:2) и проиграли дома «Боавиште» — 1:2.

Вне родных стен «Портимоненси» выступает невзрачно, выиграв раз при одной ничьей и шести поражениях, разница мячей — 6:14.

В прошлом сезоне «Брага» дважды выиграла у предстоящего противника — 3:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 1.45, победа «Портимоненси» — 8.10, ничья — 4.50.

Прогнозируем, что претендент на награды дома уверенно разберется с коллективом, ведущим борьбу за выживание. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1).