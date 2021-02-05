«Брага»
С 33 набранными очками «Брага» на данный момент делит третье место в турнирной таблице Примейры с «Бенфикой», отставая на девять баллов от лидера.
Сейчас у «оружейников» серия из трех побед, где две были в раках чемпионата страны, а еще одна встреча пришлась на Кубок Португалии, в которой была обыграна дома «Санта-Клара» — 2:1.
В первенстве в этот период выигрыши были в родных стенах над «Жил Висенте» (1:0) и на выезде над «Морейренси» (4:0) в минувшем туре. Отметим, что «архиепископы» в Примейре еще не играли вничью, выиграв 11 матчей при пяти фиаско.
Домашняя статистика у «Браги» в этом чемпионате выглядит следующим образом: шесть викторий и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 10:3.
«Портимоненси»
«Портимоненси» с 15 зачетными пунктами идет на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, но зону вылета опережает лишь два очка.
Клуб из города Портиман в текущем первенстве добился только четырех выигрышей, девять раз уступал и трижды делил очки с оппонентами, забил 13 мячей, пропустил 21 гол.
Новый год для «черно-белых» начался хорошо. Они выиграли две игры из трех, однако в последующих двух встречах расписали гостевую мировую с «Морейренси» (2:2) и проиграли дома «Боавиште» — 1:2.
Вне родных стен «Портимоненси» выступает невзрачно, выиграв раз при одной ничьей и шести поражениях, разница мячей — 6:14.
В прошлом сезоне «Брага» дважды выиграла у предстоящего противника — 3:1 и 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 1.45, победа «Портимоненси» — 8.10, ничья — 4.50.
Прогнозируем, что претендент на награды дома уверенно разберется с коллективом, ведущим борьбу за выживание. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1).