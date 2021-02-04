4 февраля в рамках 34-го тура бразильской Серии А «Гояс» в родных стенах сразится с «Атлетико Минейро». Поединок начнется в 03:30 по мск. «Гояс» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гояс»

«Гояс» за пять туров до завершения первенства находится в зоне вылета, имея на своем счету 29 очков и отстает от безопасной строки на шесть пунктов.

«Попугаи» в отрезке последних пяти проведенных встреч первенства праздновали только одну победу и четыре раза уходили с поля ни с чем. Виктория была одержана пару туров тому назад в гостях над «Сантосом» — 4:3.

Фиаско коллектив из города Гояния в этот период получил на выезде от «Интернасьоналя» (0:1) и «Флуминенсе» (0:3), а также от «Сеары» (0:4) и «Фламенго» (0:3) на своей арене.

Все прогнозы на футбол

На своем поле в текущем розыгрыше Серии А «Гояс» по четыре раза выигрывал и играл вничью при восьми поражениях. Разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 16:28.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» с 60 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице бразильской Серии А, отстав от лидера на пять пунктов.

Команды из города Белу-Оризонти за последние девяти встречах первенства уступила дважды, потерпев фиаско «Сан-Паулу» (0:3) и «Васко да Гама» (2:3). С семи других матчах было зафиксировано еще две ничьи и пять выигрышей.

Две из викторий пришлись на последние два тура, когда в родных стенах с одинаковым счетом по 2:0 «черно-белые» поочередно разобрались с «Сантосом» и «Форталезой».

На выезде в этом чемпионате «Атлетико Минейро», как для одного из лидеров, выступает не совсем удачно, выиграв пять игр при трех ничьих и восьми поражениях, разница мячей — 20:29.

В первом круге «Атлетико» выиграл дома у «Гояса» со счетом 3:0, в прошлом сезоне клуб из Белу-Оризонти добыл четыре очка в играх со своим предстоящим противником — 3:0 и 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.98.

На викторию «Гояса» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.80.

Прогнозируем, что «Гояс», ведущий отчаянную борьбу за выживание, не проиграет в этом матче. Наша ставка — 1Х.