В среду, 3 февраля, в 34-м туре бразильской Серии А состоится игра «Гремио» — «Сантос». Встреча на арене «Риу Гранде ду Сул» начнется в 22:00 мск. «Гремио» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гремио»

Вот уже шесть матчей «Гремио» не может одержать победу, четырежды сыграв вничью в этот период при двух поражениях — от «Интернасьонала» (1:2) и «Фламенго» (2:4).

Перед этим клуб из города Порту-Алегри трижды расписывал мировые со своими противниками. Так в этот период «мушкетеры» поделили очки дома с «Атлетико Минейро» (1:1), а также на выезде с «Палмейрасом» (1:1) и «Форталезой» (0:0).

В прошлом туре коллектив сыграл вничью в матче с «Куритибой» (1:1) после двух поражений кряду на выезде. В таблице Серии А «трехцветные» с 52 набранными очками идут на седьмой позиции.

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У «Гремио» в данный момент четвертая домашняя статистика в лиге. В 16 проведенных играх команда выиграла в девяти из них при пяти мировых и двух поражениях, разница мячей составляет 29:18.

«Сантос»

«Сантос» подходит к этой игре в плохом настроении, которое может существенно повлиять на исход поединка. Все потому, что клуб драматично проиграл в финале Кубка Либертадорес «Палмейрасу» (0:1).

У «Сантоса» в копилке числится 45 набранных очков в 32 проведенных турах, позволяющие коллективу идти на 11-м месте в турнирной таблице, отставая на семь баллов от зоны Кубка Либертадорес.

Клуб из штата Сан-Паулу неудачно провел три последних матча первенства, проиграв все. Так в минувшем туре он в родных стенах уступил «Атлетико Минейро» (0:2), а ранее — «Гоясу» (3:4) и «Форталезу» (0:2).

Перед эти «Рыбы» не проигрывали на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Отметим, что в этот удачный период они справились с аргентинским «Бока Хуниорс» (3:0 и 0:0), благодаря чему и пробились в финал Кубка Либертадорес.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Гремио» выиграет, и обе команды забьют за 3,75.