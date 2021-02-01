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    Сможет ли «Брага» выиграть у самой скучной команды Португалии?

    «Морейренше» — «Брага». Прогноз (к. 2.07) и ставки на чемпионат Португалии 1 февраля 2021 года

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    «Морейренше» — «Брага»: прогноз и ставка
    «Брага» потерпела четыре поражения в семи гостевых матчах чемпионата Португалии
    «Брага» сыграет на выезде с «Морейренше» в рамках 16-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 22:45 мск. «Морейренше» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Морейренше»

    «Морейренше» одна из самых незаметных команд португальского чемпионата, но, как ни странно, в турнирной таблице прямо сейчас ее можно найти на седьмом месте.

    Матчи с участием «Морейренше», возможно, самое скучное зрелище в мире, но разве это имеет какое-то принципиальное значение, если команда регулярно набирает очки. В семи предыдущих турах «Морейренше» потерпел лишь одно поражение.

    При этом в четырех случаях был зафиксирован ничейный счет.

    Единственный пока что раз в этом году «Морейренше» проиграл в рамках чемпионата на поле «Порту» — 0:3.

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    «Морейренше» в среднем за матч забивает меньше гола — 13 мячей в 15-ти турах.

    «Брага»

    Тем временем «Брага» находится на четвертой строчке, на расстоянии девяти очков от лиссабонского «Спортинга», который продолжает возглавлять таблицу. А вот «Порту» и «Бенфика» значительно ближе.

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    • В январе «Брага» в четырех матчах набрала только шесть очков. Поражение от «Спортинга» вряд ли должно удивлять, а вот отдавать три очка «Пасуш де Феррейра» команда Карлуша Карвальяла вряд ли планировала.

    В прошлом туре «Брага» с трудом выиграла на своем поле у «Жил Висенте» (1:0).

    «Брага» в семи гостевых матчах потерпела четыре поражения.

    Прогноз

    На «Морейренше» можно поставить за 5.75, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Браги» — за 1.57.

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    Сразу скажем, коэффициент на «Брагу» — плохой. Чересчур занижен. На данный момент «Брага» не выиграла даже 50 процентов гостевых матчей в чемпионате. Поэтому 1.57 в данном случае совсем не вариант.

    Ставка — победа «Морейренше» с форой (+1,0) за 1.91.

    Либо же ставка на общий тотал матча меньше 2,5 за 2.07. В 15-ти матчах с участием «Морейренше» было забито всего лишь 30 мячей.

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