«Брага» сыграет на выезде с «Морейренше» в рамках 16-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 22:45 мск. «Морейренше» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Морейренше»

«Морейренше» одна из самых незаметных команд португальского чемпионата, но, как ни странно, в турнирной таблице прямо сейчас ее можно найти на седьмом месте.

Матчи с участием «Морейренше», возможно, самое скучное зрелище в мире, но разве это имеет какое-то принципиальное значение, если команда регулярно набирает очки. В семи предыдущих турах «Морейренше» потерпел лишь одно поражение.

При этом в четырех случаях был зафиксирован ничейный счет.

Единственный пока что раз в этом году «Морейренше» проиграл в рамках чемпионата на поле «Порту» — 0:3.

Все прогнозы на футбол

«Морейренше» в среднем за матч забивает меньше гола — 13 мячей в 15-ти турах.

«Брага»

Тем временем «Брага» находится на четвертой строчке, на расстоянии девяти очков от лиссабонского «Спортинга», который продолжает возглавлять таблицу. А вот «Порту» и «Бенфика» значительно ближе.

В январе «Брага» в четырех матчах набрала только шесть очков. Поражение от «Спортинга» вряд ли должно удивлять, а вот отдавать три очка «Пасуш де Феррейра» команда Карлуша Карвальяла вряд ли планировала.

В прошлом туре «Брага» с трудом выиграла на своем поле у «Жил Висенте» (1:0).

«Брага» в семи гостевых матчах потерпела четыре поражения.

Прогноз

На «Морейренше» можно поставить за 5.75, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Браги» — за 1.57.

Сразу скажем, коэффициент на «Брагу» — плохой. Чересчур занижен. На данный момент «Брага» не выиграла даже 50 процентов гостевых матчей в чемпионате. Поэтому 1.57 в данном случае совсем не вариант.

Ставка — победа «Морейренше» с форой (+1,0) за 1.91.

Либо же ставка на общий тотал матча меньше 2,5 за 2.07. В 15-ти матчах с участием «Морейренше» было забито всего лишь 30 мячей.