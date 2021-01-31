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    «Попугаи» не отдадут первую строку?

    «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Испании, 31 января 2021 года

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    «Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз и ставка
    «Эспаньол»
    31 января в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 23-го тура Сегунды. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 31 Января 2021 года
    Эспаньол
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    •  Эспаньол 18:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 4.35
  • Ставка!
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» сейчас с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Сегунды, опережая ближайшего преследователя только по дополнительным показателям, а третье место отстает на три пункта.

    «Попугаи» проиграли свои две последние проведенные встречи. Так сперва они были повержены на своей арене «Осасуной» (0:2) в Кубке Короля, а затем они уступили на выезде «Жироне» (0:1) в рамках чемпионата страны.

    Перед этим каталонцы выиграли две встречи подряд. Стоит отметить, что в новом году они выиграли только одну игру из трех проведенных в рамках чемпионата, переиграв дома 2:0 «Картахену».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Дома «Эспаньол» в текущем розыгрыше Сугунды выступает сильно, выиграв девять встреч при одной ничьей и поражении, разница забитых и пропущенных составляет 19:4.

    «Райо Вальекано»

    Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» находится сейчас на четвертом месте, отставая на восемь очков от своего предстоящего противника.

    «Пчелы» также проиграли свои две последние проведенные игры, уступив в родных стенах в рамках Сегунды «Мальорке» (1:3) и «Барселоне» (1:2) в кубковом турнире.

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    • Перед этим у «великанов» была 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период они семь игр выиграли и один поединок завершили мировым исходом.

    В гостях в текущем первенстве клуб из Мадрида выиграл три встречи, столько же раз сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей в этих играх составляет 7:10.

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    В первом круге «Райо» дома взял верх над «Эспаньолом» со счетом 1:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.30, победа «Райо Вальекано» — 3.70, ничья — 3.94.

    «Великанам» после трудного матча с «Барсой» трудно будет рассчитывать на очки в Каталонии, где «попугаи» выступают очень уверенно. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

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