«Челси» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 15:00 мск. «Челси» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» в нынешнем сезоне все никак не может подобраться плотнее к лидерам АПЛ. Команда по составу мощная, но чего-то не хватает.

Посмотрим, быть может, что-то изменится с появлением на тренерском мостике Томаса Тухеля. Премьера не удалась: сухая ничья с «волками».

Нынешнее 8 место — явно не тот результат, который устроит «аристократов». Нужно срочно выигрывать, иначе даже попадание в еврокубки будет под большим вопросом.

Все прогнозы на АПЛ

В этом поединке хозяева постараются наконец-то победить. Правда, в этом команде не сможет помочь травмированный Нголо Канте.

«Бернли»

«Бернли» в минувшем туре заслуженно победил. Дома команда обыграла «Астон Виллу» (3:2).

В игре и результатах команды не так много позитива. Лишь 15 место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками — явно не лучшая диспозиция.

Атака «Бернли» — это что-то жуткое. Вдумайтесь, команда забила только 13 мячей в 19 поединках. Одна радость — хотя бы чуть отдалилась от зоны вылета.

Впрочем, и без «Бернли» из АПЛ есть, кому вылетать. Тем более, у команды сейчас, что называется, пошло — 3 победы кряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.36, на ничью за 5.18, а на «Бернли» — за 9.25

«Челси» горит желанием приблизиться к лидирующей группе, для чего непременно должен взять три очка.

«Бернли» в последних матчах заметно прибавил, так что постарается не дать себя в обиду.

Гости никому просто так не сдаются, однако атака у команды Тухеля смотрится мощно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71