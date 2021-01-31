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    Пришел Тухель — придут и голы?

    «Челси» — «Бернли». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч АПЛ 31 января 2021 года

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    «Челси» — «Бернли»: прогноз и ставка
    Тиагу Силва
    «Челси» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 15:00 мск. «Челси» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Января 2021 года
    Челси
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    •  Челси 15:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» в нынешнем сезоне все никак не может подобраться плотнее к лидерам АПЛ. Команда по составу мощная, но чего-то не хватает.

    Посмотрим, быть может, что-то изменится с появлением на тренерском мостике Томаса Тухеля. Премьера не удалась: сухая ничья с «волками».

    Нынешнее 8 место — явно не тот результат, который устроит «аристократов». Нужно срочно выигрывать, иначе даже попадание в еврокубки будет под большим вопросом.

    Все прогнозы на АПЛ

    В этом поединке хозяева постараются наконец-то победить. Правда, в этом команде не сможет помочь травмированный Нголо Канте.

    «Бернли»

    «Бернли» в минувшем туре заслуженно победил. Дома команда обыграла «Астон Виллу» (3:2).

    В игре и результатах команды не так много позитива. Лишь 15 место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками — явно не лучшая диспозиция.

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    • Атака «Бернли» — это что-то жуткое. Вдумайтесь, команда забила только 13 мячей в 19 поединках. Одна радость — хотя бы чуть отдалилась от зоны вылета.

    Впрочем, и без «Бернли» из АПЛ есть, кому вылетать. Тем более, у команды сейчас, что называется, пошло — 3 победы кряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.36, на ничью за 5.18, а на «Бернли» — за 9.25

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    «Челси» горит желанием приблизиться к лидирующей группе, для чего непременно должен взять три очка.

    «Бернли» в последних матчах заметно прибавил, так что постарается не дать себя в обиду.

    Гости никому просто так не сдаются, однако атака у команды Тухеля смотрится мощно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71

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