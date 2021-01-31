«Кадис» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 января, начало — в 18:15 мск. «Кадис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» нынешний сезон проводит вполне неплохо. Как для новичка Примеры, команда выглядит весьма достойно — 11 место.

Набрал «Кадис» уже 24 очка, однако еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Плотность в турнирной таблице высокая, и от отрыв зоны вылета составляет всего 6 очков.

В минувшем туре «Кадис» попал под севильский каток. Новичок элиты уступил 3:0. Что ж, и такое случается.

Календарь и таблица испанской Примеры

С «Атлетико» команда сыграла в нынешнем чемпионате раз, и очень неудачно. На выезде дебютант пал — 4:0.

«Атлетико»

«Атлетико» продолжает увеличивать отрыв от преследователей. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.

Вот и в минувшем туре «матрасники» добыли очередную викторию, и какую! Дома команда изящно переиграла «Валенсию» (3:1).

В этом матче «Атлетико» не поможет дисквалифицированный защитник Киран Триппьер. Остальные бойцы в строю, и настроены решительно.

Гости едут в Кадис исключительно за тремя очками. Отрыв от земляков из «Реала» в 7 очков можно считать комфортным, но нет предела совершенству.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.51, на ничью за 4.10, а на «Кадис» — за 8.30

Хозяева, как и любой середняк Примеры, способны дать бой сильному оппоненту.

«Атлетико» лидирует, и явно не планирует раздаривать очки дебютанту лиги.

Гости проводят блестящий сезон, и в этом матче должны взять искомые три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Атлетико» -0.75 с коэффициентом 1.59