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    «Матрасники» возьмут очередные три очка?

    «Кадис» — «Атлетико». Прогноз и ставка (к. 1.59) на матч чемпионата Испании по футболу 31 января 2021 года

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    «Кадис» — «Атлетико»: прогноз и ставка
    Луис Суарес
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 января, начало — в 18:15 мск. «Кадис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Января 2021 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 18:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
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    «Кадис»

    «Кадис» нынешний сезон проводит вполне неплохо. Как для новичка Примеры, команда выглядит весьма достойно — 11 место.

    Набрал «Кадис» уже 24 очка, однако еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Плотность в турнирной таблице высокая, и от отрыв зоны вылета составляет всего 6 очков.

    В минувшем туре «Кадис» попал под севильский каток. Новичок элиты уступил 3:0. Что ж, и такое случается.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    С «Атлетико» команда сыграла в нынешнем чемпионате раз, и очень неудачно. На выезде дебютант пал — 4:0.

    «Атлетико»

    «Атлетико» продолжает увеличивать отрыв от преследователей. Команда Диего Симеоне многими уже называется без пяти минут чемпионом Испании.

    Вот и в минувшем туре «матрасники» добыли очередную викторию, и какую! Дома команда изящно переиграла «Валенсию» (3:1).

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    • В этом матче «Атлетико» не поможет дисквалифицированный защитник Киран Триппьер. Остальные бойцы в строю, и настроены решительно.

    Гости едут в Кадис исключительно за тремя очками. Отрыв от земляков из «Реала» в 7 очков можно считать комфортным, но нет предела совершенству.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.51, на ничью за 4.10, а на «Кадис» — за 8.30

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    Хозяева, как и любой середняк Примеры, способны дать бой сильному оппоненту.

    «Атлетико» лидирует, и явно не планирует раздаривать очки дебютанту лиги.

    Гости проводят блестящий сезон, и в этом матче должны взять искомые три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Атлетико» -0.75 с коэффициентом 1.59

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